〔香港数据〕12月份PMI回升至49.7的五个月高位,但需求仍然疲弱--汇丰

路透香港1月5日电---以下为汇丰香港12月份采购经理人指数(PMI)数据:

2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月

49.7 48.7 49.0 45.9 47.8 51.4 50.3 52.2 52.9 54.9 53.7 55.2 55.0

* 12月份PMI反弹至49.7至五个月高位,但连续第五个月低於50的荣枯分水岭.

* 新订单录得自7月以来首度增长,但幅度轻微;增长主要受惠於企业的销售推广和推出新产品.

* 来自中国内地的新业务明显下跌,惟降速较11月份为慢.

* 12月份香港企业未完成业务量有所下降,惟降速比上月稍慢;积压工作减少,因新订单增长疲弱及经济状况转坏影响.

* 企业投入价格上涨,令12月份私营企业销售价格有颇大的加幅.尽管成本通胀率强劲,但显着低於过去30个月的平均值.

* 12月份经季节性调整的就业指数低於50的无变化指标,显示整体香港私营企业的聘用人手再度下降.过去五个月,企业每月都有削减职位.但大部分受访机构(约91%)表示,其整体员工数目维持不变.

汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"整体需求於12月加强,有助抵销了中国内地商业活动的减弱.2012年贸易和金融业将继续面对挑战,或令到经济增长减慢,但由於中国的刺激措施继续,香港将可在控制通胀与经济增长之间取得较健康的平衡."(完)

浏览香港经济其他新闻,请点选[MCE-HK-CMN]