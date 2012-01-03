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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 12:01 BJT

〔中国企业〕中铝公司去年利润同比增长1.5倍

路透香港1月3日电---中国铝业公司旗下《中国铝业报》报导,中铝公司2011年实现利润总额同比增长150%,实现营业收入同比则升15%,在结构调整和战略转型方面亦取得新进展.

上述报导未提及具体的营收和利润数字.报导指出,中铝公司去年在海外开发、科技创新等方面均取得新的突破,公司正按"十二五"规划,朝着成为世界一流的矿业公司的目标迈进,而2012年是"关键年".

中国证券报上月引述中铝董事长熊维平表示,集团2011年前11个月共计实现利润约30亿元人民币,不过欧债危机引发的全球经济发展的减缓,有可能比2008年美国金融危机时持续的时间更长,预计公司在2012年将面临更大的经营挑战.[ID:nCN1303880]

中铝公司为中国最大铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)的母公司.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟

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