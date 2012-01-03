〔香港热股〕广汽集团获准合并广汽长丰早盘走高,分析师看好长期发展

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海1月3日电---中国第六大汽车生产商--广州汽车集团股份有限公司(2238.HK)周二早盘上涨,表现优於大盘.分析师表示,广汽在2011年结束前获证监会批准合并广汽长丰,短期虽因换股影响获利,但长期有利公司发展.
本地时间上午11:41时,广汽上涨4.32%至6.76港元,过去一个月来小跌6.90%;大盘恒生指数.HSI升2.13%;在上海挂牌的广汽长丰则是自12月29日开始停牌,尚未宣布复牌时间,停牌前最後报价为14.72元人民币.
浙商证券分析师马春霞在研究报告中指出,完成合并後,广汽长丰的乘用车生产业务与广汽获得有效整合,令广汽乘用车种类获得有效扩充,特别是在运动型多功能车.(SUV).
"对於原来的广汽集团股东,本次换股吸收合并後,基本每股收益短期略有下降,...以长期来看,合并有於业务发展."马春霞称.
广汽上周五晚间在交易所发布公告称,合并广汽长丰已获证监会有条件核准,公告未给予其他细节.广汽去年3月公布计划以1:1.6的换股比例吸收转投资的广汽长丰.合并完成後,广汽集团A股将申请在上证所上市,而广汽长丰终止上市.[ID:nCN1692787]
此次合并方广汽集团的财务顾问为中金公司、中银国际和广发证券.
广汽集团为国内第六大汽车生产企业,2010年销量为72万辆,行业市占率约在4%.广汽集团已与日本丰田(7203.T)、本田(7267.T)、菲亚特FIA.MI分别成立合资公司,部分合资公司已成为其主要的盈利来源.
广州总经理曾庆洪去年在广州车展时表示,预计2012年中国汽车销量年增长约5%,而广汽的汽车销量成长速度将高於内地整体行业.[ID:nCH0087743].
香港股市周一休市,大陆股市周一及周二因元旦假期而休市.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 屈桂娟
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