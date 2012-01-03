〔香港数据〕11月份零售销售值按年升23.5%

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透香港1月3日电---香港政府周二公布,11月份的零售业总销货值及总销货数量,分别按年增长23.5%和16.9%,受惠于本地消费需求和旅客消费畅旺.
政府发言人在新闻稿中指出,就业和收入情况仍大致良好,加上访港旅游业兴旺,在短期内应继续对零售业务有利.然而,政府会对高度不明朗的外围环境保持警觉,并留意这将如何影响本地经济和消费意欲.
今年1-11月的累计零售业总销货价值上升25%,而总销货数量则上升18.6%.
下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):
销售值按年百分比变动 销售量按年百分比变动
2011年11月 +23.5* +16.9*
10月 +23.0^ +15.0^
9月 +24.0^ +15.1^
8月 +29.0 +20.7
7月 +29.1 +22.4
6月 +28.8 +22.2
5月 +27.8 +21.1
4月 +27.8 +22.1
3月 +26.2 +20.2
2月 +8.5 +5.0
1月 +28.1 +23.6
2010年12月 +18.6 +16.0
11月 +18.1 +15.4
10月 +21.8 +19.7 (完)
注: * 初步数据
^ 经修订
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--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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