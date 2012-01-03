〔香港数据〕11月份零售销售值按年升23.5%

路透香港1月3日电---香港政府周二公布,11月份的零售业总销货值及总销货数量,分别按年增长23.5%和16.9%,受惠于本地消费需求和旅客消费畅旺.

政府发言人在新闻稿中指出,就业和收入情况仍大致良好,加上访港旅游业兴旺,在短期内应继续对零售业务有利.然而,政府会对高度不明朗的外围环境保持警觉,并留意这将如何影响本地经济和消费意欲.

今年1-11月的累计零售业总销货价值上升25%,而总销货数量则上升18.6%.

下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):

销售值按年百分比变动 销售量按年百分比变动

2011年11月 +23.5* +16.9*

10月 +23.0^ +15.0^

9月 +24.0^ +15.1^

8月 +29.0 +20.7

7月 +29.1 +22.4

6月 +28.8 +22.2

5月 +27.8 +21.1

4月 +27.8 +22.1

3月 +26.2 +20.2

2月 +8.5 +5.0

1月 +28.1 +23.6

2010年12月 +18.6 +16.0

11月 +18.1 +15.4

10月 +21.8 +19.7 (完)

注: * 初步数据

^ 经修订

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