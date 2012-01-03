〔基金观点〕中港股市偏软,为投资者带来逢低买入机会--霸菱

路透香港1月3日电---霸菱资产管理表示,目前香港和中国A股偏软为投资者带来逢低买入的机会;随着中国的通胀和政策风险开始缓和,政府的支持增长措施将令到中小型企业於2012年重新引起市场的兴趣.

霸菱香港中国基金近期将其投资组合作出调整,该基金的首席投资经理邓鸿文表示,减持了此前一段时间录得强劲表现的豪华轿车板块,并加入一些工业类股份,因该基金对中国政府恢复对固定资产投资的看法趋於正面.

此外,该基金亦增加了互联网股份;并对消费板块持乐观看法,因其将会受惠於政府支持消费的政策.

"展望2012年,我们的策略是聚焦於我们确信一些能於未来数年取得可持续盈利增长的企业,特别是哪些资产负债表稳健和有强劲现金流的公司."邓鸿文说.

她指出,现时香港中资股和中国A股的估值均处於历史范围的低端,但该基金认为中国的经济前景远较现时相关股票估值反映为强,因此现时市场疲弱为投资者带来趁低吸纳的机会.

"随着通胀压力逐渐缓和,及股票市场信心恢复,企业盈利增长将会再次成为带动中资股上升的主要动力."邓鸿文称,"我们同意市场风险存在,但我们相信现时投资者对市场的看法太过悲观."

此外,中国央行此前下调银行存款准备金率0.5个百分点,为三年来首次.邓鸿文表示,这或会鼓励银行放贷并为经济增长带来强劲支持.这亦可能反映央行对通胀前景感到满意,或会开始放松货币政策.

香港和中国股市2011年均录得了2008年金融危机以来的最大年度跌幅,恒生指数.HSI全年累计跌20%,沪综指.SSEC下滑21.7%.因有关中国的忧虑、全球衰退及金融市场波动率升高等疑虑,盖过了估值偏低的利多. (完)

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