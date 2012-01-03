《投行看数据》中国经济料续放缓,因房地产销售和出口疲弱--瑞穗

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港1月3日电---瑞穗证券周二发布报告称,尽管去年12月中国官方PMI(制造业采购经理人指数)受中国春节前销售和生产带动有所回升,未来经济活动放缓料仍会继续,因房地产销售和出口疲弱.
该行并预计,在2012年初将会有更多经济放松措施出台,如存款准备金率下调和财政支出扩大.
中国宏观经济先行指标--12月官方PMICNPMIB=ECI在连续两个月下行後回升至50.3,高於此前路透预估中值49.1,环比上升1.3个百分点.[ID:nCN1314926]
报告称,外部环境的不确定性继续成为明年的影响因素.尽管最近的数据显示,美国经济正逐渐复苏,但这主要以低储蓄率和财政赤字为基础的,相信第三轮量化宽松(QE3)仍很有可能进行.
而在欧洲,今年下半年政治不确定性的减少帮助欧洲主权债务危机回到正轨,但欧元危机将继续.
报告并称,伴随结构性减税和转移支付,预期明年财政政策将会更为积极;至少600万套社会保障性住房的完工亦将改善社会福利并促进经济发展.(完)
--记者 陈敏; 审校 屈桂娟
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI