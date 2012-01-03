〔投行看数据〕中国12月官方PMI意外回升,但断言经济触底尚过早--美银美林

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港1月3日电---投行美银美林最新发布报告解读中国12月官方制造业PMI数据时称,12月的50.3要超过市场普遍预期,但据此便得出中国经济已触底尚为时过早.
报告称,该数据较上月的49.1出现反弹,显示中国自10月份开始温和放宽的有关政策已产生效果;此外因中国2012年春节为1月23日(为统计局2005年起推出该数据以来最早的春节),使得节日因素可能提前反映在数据内.
"超过预期的该PMI数据,对此前我们预期中国第四季度GDP增长将达8.7%提供支撑."报告称.
报告并称,因外部风险的上升以及国内通胀压力有所稳定,预计政府会进一步放松政策以求稳步发展.料今年春节前,中国央行会再下调存款准备金率50个bp.
中国宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI重返50%的荣枯分水岭上方,受元旦和春节即将来临节日效应提前释放带动,数据远高於市场预期,显示中国经济增速回落的态势有所改变.[ID:nCN1314926](完)
--发稿 毕晓雯; 审校 屈桂娟
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI