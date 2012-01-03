〔投行看数据〕中国经济增速回落趋缓,但仍需发力刺激政策--建银国际

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港1月3日电---建银国际最新发布的报告称,尽管中国12月官方制造业PMI数据显示制造业增速回落的态势开始变得缓和,但是全球经济下行给中国政府带来压力,後者需要进一步采取积极的措施恢复经济健康增长.
报告称,中国央行未来有可能将给市场注入更多流动性,决策者也可能推出更多的财政政策以推进国内消费和投资活动,从而维持2012年中国经济的继续增长.
"鉴於未来经济的不确定性,以及预期1月和2月的PMI呈现疲弱,中国政府可能将采取积极主动的经济政策以刺激经济增长."报告称.
报告并称,预计新出口订单将在2012年上半年继续呈疲弱态势,因外部市场对中国的出口需求下降;而购进价格指数下行的滞後效应将会使今年一季度CPI涨幅更为缓和.
中国宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI重返50%的荣枯分水岭上方,受元旦和春节即将来临节日效应提前释放带动,数据远高於市场预期,显示中国经济增速回落的态势有所改变.[ID:nCN1314926](完)
--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI