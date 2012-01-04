〔中国房地产〕政策重压下去年房地产销售仍保持增长,行业集中度上升--调查

路透香港1月4日电---中国房产信息集团及中国房地产测评中心联合发布的调查指出,在政策及行政表态重压之下,2011年全国房地产市场销售仍然保持增长趋势,行业的集中度继续提升.2011年中国房企销售金额的头三名依次为万科(000002.SZ)、恒大地产(3333.HK)和绿地集团.

报告并预期2012年销售额达千亿元以上的房企可能会增至五家左右,而500亿以上的企业预计会有七到八家.在融资难度加大和土地升值的潜力下降,房企投资拿地节奏将适当放缓.

据该调查,行业的集中度继续提升,但上升幅度已经明显减缓,呈现趋稳态势.另一方面,中型房企在规模成长上也有进步,形成超大型房企领军、大中型房企群雄逐鹿的局面.

据最新发布的《2011年中国房地产企业年度销售TOP50排行榜》,排名第四至10的开发商依次为保利地产(600048.SS)、中国海外(0688.HK)旗下的中海地产、万达集团、碧桂园(2007.HK)、龙湖地产(0960.HK)、华润置地(1109.HK)和世茂房地产(0813.HK).

该报告称,2011年度全国前十强企业市场份额达到10.43%,较2010年上升了0.32个百分点,与2010年1.97个百分点的增长相比明显萎缩.另外,全国前十强房企的门槛也十分瞩目,虽然销售金额有所下调,但是从销售面积的门槛来看则提升了45万平方米,达到300万平方米.在面对常态性调控,舍弃部分利润快速销售的企业在2011年的大势中更占据主动性.

销售金额方面,500亿元人民币以上的超大型房地产企业个数十分稳定,依然保持在六家.其中万科以1,210亿元遥遥领先.而恒大则从2010年的第五位一举成为2011年的销售金额榜亚军.

报告表示,近年来众房企一直在"周转速度型"和"品质利润型"这两种模式间寻找着力点和平衡点.在2011年信贷紧张,资金成本很高的特定环境下,高周转显然已成为众房企的追求目标,"快进快出"提高效率使这一模式有了更大的生存空间.

虽然高周转必然会以牺牲利润率作为代价,但周转率的提升弥补了利润率的降低,并且提升程度远远大於利润率的下降幅度,反而加快了资本使用效率,并降低财务风险.而在2011年销售金额榜排名前八的企业中,万科、恒大等都是典型的效率高周转企业.

报告称,全国销售金额前30位房企於2011年的企业集中度达到了16.7%,目前宏观调控的压力,加速了中国房地产企业的分化,"强者更强"的趋势得到很好的体现,预计2012年集中度将进一步上升,有望超过18%.

此外,报告预期目前房企的资产负债率已处历史高位,随着房地产调控的深入,使用过度的迹象,积聚的风险不断加大.因此,去杠杆化将是大势所趋.

报告并建议房企应根据客户的需求来整理自身资源,建立更具有市场竞争力的产品库;在产品线的选择上,建议中低端产品与中高端产品比例为不低於8:2.企业还需要行销创新和实现扁平化组织架构以控制成本.(完)

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