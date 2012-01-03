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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 18:57 BJT

〔香港个股〕新加坡政府投资公司增持华能新能源H股股份至5.03%

路透香港1月3日电---据香港联交所周二的资料显示,新加坡主权财富基金--新加坡政府投资公司(GIC)[GIC.UL]近日在市场上增持华能新能源(0958.HK)H股股份,持股升至5.03%.

联交所资料显示,GIC於上月29日按平均每股1.865港元,购入华能新能源227.4万股H股,涉资约424万港元.本次增持後,其持股由4.96%升至5.03%,或1.46558亿股股份.

按规定,任何投资者首次持有一家上市公司逾5%股权,均须在三个交易日内向联交所申报.

华能新能源为中国第三大风力发电企业,其股份周二收升1.56%,报1.95港元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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