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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 19:22 BJT

〔离岸人民币〕香港三大发钞行公布人民币拆息利率

路透香港1月3日电---香港三大发钞行--中银香港(2388.HK)、汇丰银行(0005.HK)和渣打银行(2888.HK)今日起公布各自的人民币拆息资料,以为市场提供更多资讯,提高市场透明度.

香港财资公会此前表示,考虑到现时香港离岸人民币市场情况,以及一般供参考的拆息报价(例如香港银行同业拆息和伦敦银行同业拆息),目前展示的人民币拆息率年期为隔夜至一年.[ID:nCH0092155]

以下为上述三家银行的最新拆息利率报价:

期限 中银香港 汇丰 渣打

隔夜 2.00000 1.00000 2.00000

一周 2.50000 1.00000 2.50000

两周 2.70000 1.00000 2.60000

一个月 2.80000 1.10000 2.85000

两个月 2.90000 1.30000 2.95000

三个月 3.00000 1.70000 3.05000

六个月 3.20000 1.90000 3.25000

九个月 3.30000 2.10000 3.35000

一年 3.40000 2.30000 3.45000(完)

浏览详情,请点选香港财资市场公会网页(here)

--记者 陈敏; 审校 杨淑祯

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