〔中国经济〕今年将实行稳健的货币政策,并因时因势预调微调--总理(更新版)

(新增细节及相关背景)

* 中国2012年已经明确实行稳健的货币政策

* 中国经济一季度可能比较困难

* 扩大内需重点是消费需求和投资需求

路透香港1月3日电---中国国务院总理温家宝称,中国2012年已经明确实行稳健的货币政策,并因时因势进行预调微调.

刊登在中国政府网的新闻稿援引温家宝在湖南进行经济调研时称,经济增速将面临下行压力.从全国来说,一季度可能比较困难.

"有的说货币充裕,有的说货币紧张.实际都不能简单地一概而论,关键是钱要用对地方.支持实体经济,支持结构调整,是中央确定的方针."新闻稿援引温家宝称.

中国央行此前於12月5日下调了存款准备金率0.5个百分点.摩根大通此前预期,中国至今年首季末将有三次下调存款准备金率.[ID:nCH0089609]

"资金供给有一个结构性问题,不能一般地谈贷款多还是少、货币流动性大还是小,必须深入行业和企业分析,逐一解决问题."温家宝称.

他并指出,中国正处在经济下行压力和物价高位并存的状况.与2008年国际金融危机来临时相比,还面临外需减少、企业综合成本上升并存的问题.

温家宝称,稳中求进的"稳"不是不动,而是要稳定增长、保持物价总水平基本稳定、促进社会和谐稳定,同时还要实现结构调整和经济发展方式转变的进步、技术改造的进步、管理和效益的进步、改革开放的新突破.

他并指出,扩大内需包括两个方面,重点是消费需求,但也包括投资需求.投资需求一定要重视结构,绝不能再搞产能过剩行业,搞一哄而起,必须在科学论证基础上把好投资关.

**中国经济尚难言触底**

中国宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI重返50%的荣枯分水岭上方,数据远高於市场预期.汇丰中国12月PMI虽见回升,但仍位於50下方的萎缩区间.[ID:nCN1314926]

但分析师认为,据此便得出中国经济已触底尚为时过早.

建银国际最新发布的报告称,尽管12月官方制造业PMI数据显示制造业增速回落的态势开始变得缓和,但全球经济下行给中国政府带来压力,後者需要进一步采取积极的措施恢复经济健康增长.[ID:nCH0092327]

投行美银美林则预估今年春节前,中国央行会再下调存款准备金率50个bp. [ID:nCH0092297]

温家宝还强调,中国的铁路事业和高铁事业要发展.

今年7月23日,中国甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事件不仅引发中国对铁路建设投资安全性及速度过快的质疑,也让中国铁路相关个股及债券亦哀鸿遍野.

"这次事故教训了我们,使我们更加懂得要付出艰苦的努力,树立更加坚定的信心和更强的责任感,才能使中国的高铁事业获得安全健康持续的发展......摆在我们面前的任务还很艰巨."温家宝表示.

甬温动车追尾事故调查报告在去年年底出炉,国务院称这是一起因列控中心设备存在严重设计缺陷、上道使用审查把关不严、雷击导致设备故障後应急处置不力等因素造成的责任事故.(完)