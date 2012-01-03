《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月4日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港1月4日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7673港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收高179.82点或1.47%,报12,397.38点.投资者寄望市场能较2011年收平有更好表现,在新年首 个交易日推高股市,但涨势能否持续的疑虑犹存. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 184.630 5.70 44557 14.341 1.42 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.280 4.44 217556 3.505 1.88 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.100 1.26 297071 76.275 -1.07 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 38.730 4.76 150870 20.055 0.48 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 131.380 5.69 116270 10.205 1.04 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 111.590 6.23 106139 8.668 0.55 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 39.230 2.97 427365 60.942 0.65 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 58.530 2.45 27723 4.546 0.58 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.540 1.94 166086 16.731 -0.29 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 22.280 5.04 90658 17.306 1.68 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 21.650 3.00 45140 4.204 0.58 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.900 5.70 31629 4.179 2.17 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.490 4.11 22125 1.436 -49.25 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.450 4.26 142974 0.381 0.16 (完) --整理 李珊珊
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI