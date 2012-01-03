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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 07:58 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月4日

路透香港1月4日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7673港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周二收高179.82点或1.47%,报12,397.38点.投资者寄望市场能较2011年收平有更好表现,在新年首
个交易日推高股市,但涨势能否持续的疑虑犹存. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  184.630    5.70      44557            14.341       1.42
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.280    4.44     217556             3.505       1.88
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   49.100    1.26     297071            76.275      -1.07
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   38.730    4.76     150870            20.055       0.48
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  131.380    5.69     116270            10.205       1.04
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  111.590    6.23     106139             8.668       0.55
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   39.230    2.97     427365            60.942       0.65
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   58.530    2.45      27723             4.546       0.58
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   21.540    1.94     166086            16.731      -0.29
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   22.280    5.04      90658            17.306       1.68
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   21.650    3.00      45140             4.204       0.58
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   26.900    5.70      31629             4.179       2.17
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.490    4.11      22125             1.436     -49.25
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.450    4.26     142974             0.381       0.16  (完)

  --整理 李珊珊

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