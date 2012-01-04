《香港报摘》--信报1月4日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--美国经济表现佳,道琼指数高开迎新年.
* 其他:
--据港交所资料,基金富达投资12月28日在场内减持蒙牛(2319.HK)1,966.5万股,套现逾4亿港元,持好仓由6%降至4.89%.当日为蒙牛纯牛奶产品被检出黄曲霉毒素M1超标後的首个港股交易日.
--港交所(0388.HK)行政总裁李小加称人民币国际化不能停,将加快推出相关产品,设网志强化沟通.
--台湾放宽内地银行参股,工行(1398.HK)(601398.SS)发言人称有兴趣入股台湾金融机构,但细则仍未商榷.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。