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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 08:16 BJT

《香港报摘》--信报1月4日

* 头版头条:

--美国经济表现佳,道琼指数高开迎新年.

* 其他:

--据港交所资料,基金富达投资12月28日在场内减持蒙牛(2319.HK)1,966.5万股,套现逾4亿港元,持好仓由6%降至4.89%.当日为蒙牛纯牛奶产品被检出黄曲霉毒素M1超标後的首个港股交易日.

--港交所(0388.HK)行政总裁李小加称人民币国际化不能停,将加快推出相关产品,设网志强化沟通.

--台湾放宽内地银行参股,工行(1398.HK)(601398.SS)发言人称有兴趣入股台湾金融机构,但细则仍未商榷.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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