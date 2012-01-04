《香港报摘》--经济日报1月4日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--市场憧憬中国政府再放松银根,港股红盘高收.
* 其他:
--香港政府研究将沙田污水处理厂迁入岩洞,以腾出28公顷土地,当局有意"加码",拟於比邻沙田海进行填海,估计额外增约20至50公顷,最多可建1.56万伙住屋,超越10大屋苑中的太古城.
--港交所权益资料显示,新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤以周大福控股名义增持内地高档白酒供应商银基(0886.HK),去年12月29日买入162万股,持股增至5.04%,涉资1,017.5万港元.
--中国燃气(0384.HK)杀出新股东,无碍韩国大股东SK增持计划,SK在英国Fortune Oil(富地石油)FOOI.L与中国燃气大股东刘明辉结盟当日,再度扫入850万股份.SK E&S持股首次突破6%,SK相关持股达到10.58%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。