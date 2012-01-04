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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 08:34 BJT

《香港报摘》--经济日报1月4日

* 要闻版头条:

--市场憧憬中国政府再放松银根,港股红盘高收.

* 其他:

--香港政府研究将沙田污水处理厂迁入岩洞,以腾出28公顷土地,当局有意"加码",拟於比邻沙田海进行填海,估计额外增约20至50公顷,最多可建1.56万伙住屋,超越10大屋苑中的太古城.

--港交所权益资料显示,新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤以周大福控股名义增持内地高档白酒供应商银基(0886.HK),去年12月29日买入162万股,持股增至5.04%,涉资1,017.5万港元.

--中国燃气(0384.HK)杀出新股东,无碍韩国大股东SK增持计划,SK在英国Fortune Oil(富地石油)FOOI.L与中国燃气大股东刘明辉结盟当日,再度扫入850万股份.SK E&S持股首次突破6%,SK相关持股达到10.58%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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