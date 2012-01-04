《香港报摘》--其他报纸重要消息1月4日

* 明报

--恒地(0012.HK)计划於今年举办超过150个内地旅客购物团,接待逾7,500名内地旅客到旗下七大商场购物,按年急增近五成,积极扩展内地旅客市场.恒基兆业租务部总经理薛伯荣预期,内地团将为七大商场带来额外逾3,000万港元的生意额.(B06)

* 星岛日报

--综合多家证券行资料,7只跨年招股的新股保证金交易反应冷清.仅以联合水泥(1312.HK)表现较佳,周二(3日)累计录得227.5万港元,柏能(1263.HK)及华众(6830.HK)分别录得32万港元及7万港元保证金,其余4只则仍未有认购.(B04)

--最新数据显示,去年全年按揭登记逾12万宗,较2010年减少25%,去年12月现楼按揭登记亦较11月减少23%,为2009年4月後新低.(B03)

* 苹果日报

--香港三大发钞银行汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、中银香港(2388.HK)及渣打(2888.HK)(STAN.L),周二首次各自公布离岸人民币拆息报价,全部均以汇丰拆息最低,隔夜息1厘,一周至一年介乎1至2.3厘. (B06)

* 东方日报

--据联交所资料,长实(0001.HK)主席李嘉诚於上周四(29日),以每股平均价92.423港元增持33万股长实,涉资约3,050万港元,持股比例增至43.22%.(B04)

* 文汇报

--渣打银行(香港)亚洲区高级经济师刘健恒预料,2012年香港通胀将明显回落,料全年通胀率平均为3.7%.除了基数效应外,主因是食品价格和楼价回落,其中,猪肉价格会在2012年首季见顶,有助香港整体食品价格回落.(B01)

--新地(0016.HK)代理租务部高级推广经理刘文豪表示,去年新地八大商场的人流及营业额,分别为3亿人次及75.02亿港元,已破历年新高,同比上升31%及23%.他表示,在内地客消费刺激下,预期今年的人流及生意额均可望再升20%.(B04)

* 大公报

--面对环球经济不稳,近年黄金成为资金避难所.周生生(0116.HK)资深分行经理崔锦辉表示,集团对本港零售市道乐观,估计2012年营业额有逾20%升幅.(B02)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/林高丽

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