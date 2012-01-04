《香港报摘》--其他报纸重要消息1月4日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 明报
--恒地(0012.HK)计划於今年举办超过150个内地旅客购物团,接待逾7,500名内地旅客到旗下七大商场购物,按年急增近五成,积极扩展内地旅客市场.恒基兆业租务部总经理薛伯荣预期,内地团将为七大商场带来额外逾3,000万港元的生意额.(B06)
* 星岛日报
--综合多家证券行资料,7只跨年招股的新股保证金交易反应冷清.仅以联合水泥(1312.HK)表现较佳,周二(3日)累计录得227.5万港元,柏能(1263.HK)及华众(6830.HK)分别录得32万港元及7万港元保证金,其余4只则仍未有认购.(B04)
--最新数据显示,去年全年按揭登记逾12万宗,较2010年减少25%,去年12月现楼按揭登记亦较11月减少23%,为2009年4月後新低.(B03)
* 苹果日报
--香港三大发钞银行汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、中银香港(2388.HK)及渣打(2888.HK)(STAN.L),周二首次各自公布离岸人民币拆息报价,全部均以汇丰拆息最低,隔夜息1厘,一周至一年介乎1至2.3厘. (B06)
* 东方日报
--据联交所资料,长实(0001.HK)主席李嘉诚於上周四(29日),以每股平均价92.423港元增持33万股长实,涉资约3,050万港元,持股比例增至43.22%.(B04)
* 文汇报
--渣打银行(香港)亚洲区高级经济师刘健恒预料,2012年香港通胀将明显回落,料全年通胀率平均为3.7%.除了基数效应外,主因是食品价格和楼价回落,其中,猪肉价格会在2012年首季见顶,有助香港整体食品价格回落.(B01)
--新地(0016.HK)代理租务部高级推广经理刘文豪表示,去年新地八大商场的人流及营业额,分别为3亿人次及75.02亿港元,已破历年新高,同比上升31%及23%.他表示,在内地客消费刺激下,预期今年的人流及生意额均可望再升20%.(B04)
* 大公报
--面对环球经济不稳,近年黄金成为资金避难所.周生生(0116.HK)资深分行经理崔锦辉表示,集团对本港零售市道乐观,估计2012年营业额有逾20%升幅.(B02)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 李珊珊/林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。