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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 08:49 BJT

《香港重要政经日程》--1月4日-1月9日

=====================今日香港主要政经消息===========================

1月4日(周三)

--09:00 马斯葛集团(0136.HK)股东特别大会.

--10:00 顺昌集团(0650.HK)股东特别大会.

--12:00 普华永道就"2011年首次公开发行(IPO)市场回顾及2012年展望"举行记者会.

--14:30 2012亚洲金融论坛相关新闻发布会.

--15:00 摩根资产管理就中国2012年展望举行记者会.

--15:00 香港大学公布2012年第一季香港宏观经济预测.

=====================近日香港主要政经消息===========================

1月5日(周四)

--09:30 中国建材(3323.HK)於北京召开临时股东大会.

--10:30 汇丰公布2011年12月香港制造业采购经理人指数(PMI).

--10:30 大连港(2880.HK)临时股东大会.

--13:15 渣打银行(2888.HK)亚洲首席执行官Jaspal Bindra在外国记者俱乐部发表演说.

--15:00 汇丰全球资产就"2012年全球及亚洲市场展望"举行记者会.

--15:00 中国云锡矿业(0263.HK)股东特别大会.

1月6日(周五)

--09:00 中国保绿资产(0397.HK)股东特别大会.

--09:30 中国银行(3988.HK)於北京举行2012年第一次临时股东大会.

--10:00 互太纺织(1382.HK)股东特别大会.

--10:30 裕田中国(0313.HK)股东特别大会.

--11:00 华南投资(0159.HK)股东特别大会.

--14:00 南华中国(0413.HK)股东特别大会.

--15:30 小肥羊(0968.HK)股东特别大会.

*1月9日(周一)

--10:00 郑州华润燃气H股3928.HK股东特别大会,表决自愿撤销H股上市等动议.

--11:00 德兴集团(0611.HK)股东特别大会.

--13:30 香港美国商会主席就任媒体简报.

-- 香港会展中心举行香港玩具展(至1月12日).

-- 香港金融局公布12月外汇储备资产.

-- 易通讯集团(8031.HK)首日挂牌.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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