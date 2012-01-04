〔港报财经评论〕中移动潜伏四年,今岁可憧憬--经济日报1月4日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
中移动潜伏四年,今岁可憧憬 /林瑞芬
港股升市成交淡,信心一般.一年伊始,面对欧债被末日审判咁款,常言道:"历史重演",今年计算市场风险自必会计入雷曼式爆破危机的可能性.不过,如果历史是这麽容易重演,大家都不用估错每年的股市走势,股民对今年的投资市场也毋须太悲观.正因为大家有所戒备,危机就不会那麽容易自我实现.今年为美国大选年,明年为德国大选年,相信现任总统及总理都会各出奇谋,制止危机爆发,以增加连任机会.
大方向虽如此,但难阻大户配合评级机构兴波作浪来搵食,年内,尤其首季及第2季,仍会不断以欧债问题来借题发挥.小投资者是防不胜防,股途险恶,但总有人愿意博弈,博弈非靠运气,强调需要远见及耐性.远见而言,正如上周与大家捕捉一些股价折让大的中资股,烂船总有三斤钉.冒险些,就要捕捉周期复苏股.把握较大的,则首选中国内地汽车股.华晨中国(1114.HK)、东风(0489.HK)及比亚迪(1211.HK)等股价昨升4%-7.6%不等.大和昨日发表报告亦提出对汽车股的正面评价,今年为中国内地汽车业拐点年,若股价一如市场预期由低位反弹的话,今年汽车股盈利当较其他板块为佳,股价或能有相对好表现.
以今年上半年博弈先求稳而言,中移动(0941.HK)始终是心水.中移动已潜伏近4年,股价在2007年泡沫爆破後,经过2008、09、2010及2011磨练了4个年头,股价分别下跌43.6%、跌6.4%,升6%及跌1.7%.去年表现算很好,在恒指累跌20%下,中移动都只是微跌1.7%,如计及股息率约4厘,更略有进帐,在去年股市暴风雨下,也不可太苛求.当然,市场会把中移动去年股价表现与联通(0762.HK)作比较,联通去年累计升幅达46.9%,最主要原因是受惠3G客户升势.截至去年10月份,联通累计3G用户达3,315万户,3G用户渗透率为17%.中电信(0728.HK)累积3G用户达3,119万,3G用户渗透率达26%.中移动累积3G用户达4,532.8万,3G用户渗透率7%.这是中国电讯国策的部署,在发展4G过渡期下,以3G填补真空期,让联通及中电信不会永远处於下风,形成不公平现象,两股难免有一段蜜月期,让公司赚点钱.然而,大家都见中国内地对通讯业的深度控制,始终不会以3G作为发展中心,而是由自主自行发展的4G为中心,中移动迟早会跑上来.
中国自主TD-LTE的下一代流动通讯技术上,步步前进,日本最大的流动网络商NTTDoCoMo早前公布斥资580万美元成立一家新的手机处理器公司,然後再为这家新公司引进包括南韩三星电子、日本松下、NEC及富士通半导体等企业作为股东,联手开发针对LTE流动通讯技术的手机处理器,对4G上游零件技术的发展提供支援.按中移动月线图分析,股价自2009-2011年呈上落格局,升势在80港元左右受阻,但跌势又止於约68港元,昨收77.1港元.策略上,每逢股价回调至近上落区低位可收集一些,到高位沽一些,是一个很好的高沽低吸策略.若有惊喜,突破80港元,可望有更大收获.中国物流与采购联合会昨公布,2011年12月中国非制造业商务活动指数为56.0%,比上月升6.3%.(012)
.............................................................................................
四大事件,左右後市 /余少文
上周指出国指今年有望反弹,但今年中资股以及A股面对的挑战也颇多.粗略统计下有四个,包括今年是选举年或领导换届年、欧债到期、战争风险和中国调控,当中中国调控对中资股相对有利,因为中国内地通胀持续回落,人民银行已开始下调存款准备金率,市场普遍预期通胀今年仍会下降,有助人行继续放松货币政策,故今年可能再下调多次存准率.问题在於今年是全球不少国家的选举年,中国则是领导人换届年,料共产党在9-10月召开大会选出新一批领导人,现有领导人眼见通胀回落及经济增长仍可维持8%以上,如12月PMI回升至50.3%,重越50%荣枯分水岭,出乎市场预料.因此现有领导人会否积极推动经济增长至9%以上,还是维持现状等新领导人上场後推出利好措施来收买人心,仍然是未知数.故中国肯积极放松银根,则中资股以及A股可以提早走出谷底,否则间断式放松银根则只会令股市吊盐水,若然没有动作则股市一潭死水.
至於美国、俄罗斯和法国在今年也是选举年,尤其俄罗斯出现反普京现象,选举结果可能会令当地出现局势动荡.至於美国和法国,即使现有领导人顺利连任,也要面对欧债所衍生出来的问题,惟美国总统选举在11月,不排除执政党会有利好经济的政策出台,得以刺激股市.战争风险则指伊朗和叙利亚,尤其後者一旦出现内战,不排除会令中东地区擦枪走火,以色列和阿拉怕国家会否介入,都会对油价、金价、美元等带来波动,包括中资股在内的港股又会继续成为国际大户的提款机.
对於在2-4月是欧债今年到期再融资的高峰期,市场非常关注,因为部分欧盟国家的信贷评级可能被下调,港股去年对这问题非常敏感,跌幅也较欧洲为大.但以相反理论来看,在市场过度担心这问题下,投资者无须过分担心.因为欧债去年成为股市杀手後,市场对这问题开始习惯之余,愈接近高峰期,市场愈会看紧欧债,欧盟或会有措施防范问题恶化,所以不排除2-4月可能出现反高潮现象.即股市不跌反升,届时中资股以及近年受环球经济影响的A股,都有机会反弹.高息公路股今年仍然是较为看好的股份,因为今年股市难估,一旦站错边,随时损失惨重,公路股有高息做靠山,相对稳阵.(010)
注:以上的评论仅为摘要, 并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。