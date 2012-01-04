〔港报财经评论〕中移动潜伏四年,今岁可憧憬--经济日报1月4日

中移动潜伏四年,今岁可憧憬 /林瑞芬

港股升市成交淡,信心一般.一年伊始,面对欧债被末日审判咁款,常言道:"历史重演",今年计算市场风险自必会计入雷曼式爆破危机的可能性.不过,如果历史是这麽容易重演,大家都不用估错每年的股市走势,股民对今年的投资市场也毋须太悲观.正因为大家有所戒备,危机就不会那麽容易自我实现.今年为美国大选年,明年为德国大选年,相信现任总统及总理都会各出奇谋,制止危机爆发,以增加连任机会.

大方向虽如此,但难阻大户配合评级机构兴波作浪来搵食,年内,尤其首季及第2季,仍会不断以欧债问题来借题发挥.小投资者是防不胜防,股途险恶,但总有人愿意博弈,博弈非靠运气,强调需要远见及耐性.远见而言,正如上周与大家捕捉一些股价折让大的中资股,烂船总有三斤钉.冒险些,就要捕捉周期复苏股.把握较大的,则首选中国内地汽车股.华晨中国(1114.HK)、东风(0489.HK)及比亚迪(1211.HK)等股价昨升4%-7.6%不等.大和昨日发表报告亦提出对汽车股的正面评价,今年为中国内地汽车业拐点年,若股价一如市场预期由低位反弹的话,今年汽车股盈利当较其他板块为佳,股价或能有相对好表现.

以今年上半年博弈先求稳而言,中移动(0941.HK)始终是心水.中移动已潜伏近4年,股价在2007年泡沫爆破後,经过2008、09、2010及2011磨练了4个年头,股价分别下跌43.6%、跌6.4%,升6%及跌1.7%.去年表现算很好,在恒指累跌20%下,中移动都只是微跌1.7%,如计及股息率约4厘,更略有进帐,在去年股市暴风雨下,也不可太苛求.当然,市场会把中移动去年股价表现与联通(0762.HK)作比较,联通去年累计升幅达46.9%,最主要原因是受惠3G客户升势.截至去年10月份,联通累计3G用户达3,315万户,3G用户渗透率为17%.中电信(0728.HK)累积3G用户达3,119万,3G用户渗透率达26%.中移动累积3G用户达4,532.8万,3G用户渗透率7%.这是中国电讯国策的部署,在发展4G过渡期下,以3G填补真空期,让联通及中电信不会永远处於下风,形成不公平现象,两股难免有一段蜜月期,让公司赚点钱.然而,大家都见中国内地对通讯业的深度控制,始终不会以3G作为发展中心,而是由自主自行发展的4G为中心,中移动迟早会跑上来.

中国自主TD-LTE的下一代流动通讯技术上,步步前进,日本最大的流动网络商NTTDoCoMo早前公布斥资580万美元成立一家新的手机处理器公司,然後再为这家新公司引进包括南韩三星电子、日本松下、NEC及富士通半导体等企业作为股东,联手开发针对LTE流动通讯技术的手机处理器,对4G上游零件技术的发展提供支援.按中移动月线图分析,股价自2009-2011年呈上落格局,升势在80港元左右受阻,但跌势又止於约68港元,昨收77.1港元.策略上,每逢股价回调至近上落区低位可收集一些,到高位沽一些,是一个很好的高沽低吸策略.若有惊喜,突破80港元,可望有更大收获.中国物流与采购联合会昨公布,2011年12月中国非制造业商务活动指数为56.0%,比上月升6.3%.(012)

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四大事件,左右後市 /余少文

上周指出国指今年有望反弹,但今年中资股以及A股面对的挑战也颇多.粗略统计下有四个,包括今年是选举年或领导换届年、欧债到期、战争风险和中国调控,当中中国调控对中资股相对有利,因为中国内地通胀持续回落,人民银行已开始下调存款准备金率,市场普遍预期通胀今年仍会下降,有助人行继续放松货币政策,故今年可能再下调多次存准率.问题在於今年是全球不少国家的选举年,中国则是领导人换届年,料共产党在9-10月召开大会选出新一批领导人,现有领导人眼见通胀回落及经济增长仍可维持8%以上,如12月PMI回升至50.3%,重越50%荣枯分水岭,出乎市场预料.因此现有领导人会否积极推动经济增长至9%以上,还是维持现状等新领导人上场後推出利好措施来收买人心,仍然是未知数.故中国肯积极放松银根,则中资股以及A股可以提早走出谷底,否则间断式放松银根则只会令股市吊盐水,若然没有动作则股市一潭死水.

至於美国、俄罗斯和法国在今年也是选举年,尤其俄罗斯出现反普京现象,选举结果可能会令当地出现局势动荡.至於美国和法国,即使现有领导人顺利连任,也要面对欧债所衍生出来的问题,惟美国总统选举在11月,不排除执政党会有利好经济的政策出台,得以刺激股市.战争风险则指伊朗和叙利亚,尤其後者一旦出现内战,不排除会令中东地区擦枪走火,以色列和阿拉怕国家会否介入,都会对油价、金价、美元等带来波动,包括中资股在内的港股又会继续成为国际大户的提款机.

对於在2-4月是欧债今年到期再融资的高峰期,市场非常关注,因为部分欧盟国家的信贷评级可能被下调,港股去年对这问题非常敏感,跌幅也较欧洲为大.但以相反理论来看,在市场过度担心这问题下,投资者无须过分担心.因为欧债去年成为股市杀手後,市场对这问题开始习惯之余,愈接近高峰期,市场愈会看紧欧债,欧盟或会有措施防范问题恶化,所以不排除2-4月可能出现反高潮现象.即股市不跌反升,届时中资股以及近年受环球经济影响的A股,都有机会反弹.高息公路股今年仍然是较为看好的股份,因为今年股市难估,一旦站错边,随时损失惨重,公路股有高息做靠山,相对稳阵.(010)