〔港报财经评论〕经济体破碎,权力陷分裂--信报1月4日

经济体破碎,权力陷分裂 /习广思

港股有力反弹,一来欧美假期刚完,炸弹未出现,但贡献这400多点升幅,要有多个因素.中国内地再憧憬中国在农历新年前下调存款准备金率,令内银股续升.憧憬中国再推刺激消费措施,触发家电汽车股急涨.伊朗局势推高油价,中国内地再传成品油自订机制,触发油股急升.假期卖楼效应,推高香港地产股,信置(0083.HK)股价有望突破250天线.投资者需要有逆向思维,去年大热股份,今年未必再当旺.去年的地底泥,今年可能有翻身机会.中国消费故事一卖再卖,去年中资消费股被股市打桩机狂打,把过往溢价蒸发,惟独奢侈品零售被大力追捧,Prada(1913.HK)来港上市定价狂抢是高峰,到年底周大福(1929.HK)上市已颇有水尾感觉,今年奢侈品零售是否仍然是焦点?抑或投资者应该发掘一些估值已偏低或者逐步走出低谷的消费股?零售业协会指出,圣诞期间香港零售增长20%-30%,但大额珠宝销售额首次出现下滑.Tiffany今年业绩面临挑战,金融市场波动增加,大额消费料减少,分析员认为,投资者要调整期望.

对於近期美国经济数据时阴时晴,教人对今年美国经济复苏存有一丝希望.Prince认同最近美国经济好过预期,但不可能意味新一轮经济扩张期来到,因为眼前经济增长加快,是因为储蓄率下降.而在长期信贷持续疲弱之际,如果没有实质收入及就业增长的话,单凭储蓄率下降这因素难以持续下去.

这个破碎局面,势必呼应世界权力的转变.Oxford Analytica行政总裁Nader Mousavizadeh,他是前高盛银行家,曾任联合国前秘书长安南的私人助理,他提出一个概念”环球列岛”.意思是,西方国家走出冷战後,一度认为历史结束,追求更广阔的自由市场.然而,过去10年,由伊拉克到阿富汗战争、”九一一”事件、环球金融危机,到现时欧债问题,种种危机叫西方国家思考,这种经济模式是否可行.与此同时,包括巴西、土耳其、印尼、俄国等新兴国家,政治独立性提高,商品需求增长,中国结构性增长,再加上西方国家增长不再,这些新兴国家因而反思自身的政经模式.Mousavizadeh解释,所谓”列岛”,意味着世界权力、资本、思想更加四分五裂,更加多不同声音,她们都觉得自己的声音、利益需要获得重视,而且随着经济实力加强,她们有本事保护自己的利益.在这个局面下,贸易保护主义肯定升温.(B01)

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今年可见黎明? /苏子

去年12月本来仍如市场般甚为看淡今年首季高风险资产如环球股市的表现,然而,由於目前市场的看淡情绪,在正式踏入2012年後,却出现近似一面倒看淡的异常情况,看好者可说是凤毛麟角,罕有非常.面对市场气氛陷入如此极端的阶段里,因此令开始担心,今年首季的市况会否出现跌不下去的情况,反而或出现令一众看淡者大感意外的大型上升市?对於那些没有仓位在手的投资者而言,今年首季会否更是一个采取人弃我取,利用相反理论趁低吸纳的千载难逢良机,其实当大部分投资者也深信今年会是”黑天鹅”事件出现的年份,故买卖策略必须极度保守,最好持有现金为主之际,却原来今年反而有极高机会是大举入市,即可以采取较高杠杆比率,少持现金的大好年份.看见市场目前已深信今年会是一个黑洞不见天日的年份时,反而倾向相信今年首季以至整年的市场表现不一定如市场所想像般的黑暗,反而相信随时会在黑暗里露出一线曙光,即今年甚可能是黎明出现的年份.

美国联储局、日本央行及英伦银行均有本身的QE救市措施.至於欧洲央行亦有所谓LTRO的欧式QE救市措施.可以说,发达国家在到了危急关头,有极高机会一同采取QE措施来稳定全球市场信心以阻止”黑天鹅”事件再次出现.相信若今年真的是黎明出现的年份,那便是拜发达国家在危机出现时一再推出QE措施的功劳.上周四欧罗兑美元失守去年1月的1.2870低位,创出一年新低的原因,便是因为市场质疑欧洲央行推出的LTRO的欧式QE救市措施的成效,故汇价在市场信心不足,恐慌情绪因而上升的情况下,去年底在浓烈的假期气氛及交投清淡的市况里成功创一年新低.由此可见QE措施,特别是市场不会质疑的,对回复市场信心及阻止”黑天鹅”出现有非常重要的作用.

然而,LTRO始终是欧洲央行向市场提供大量廉宜流动资金的一种救市措施,可以解决欧洲银行业的短期流动性不足的问题,故应对阻止欧债危机今年内出现爆煲情况,避免出现”黑天鹅”事件起着重要作用.昨天欧洲市欧罗兑美元已见重返1.30心理关口以上,更一度高见1.3060水平,故从汇价已自上周四的1.2855低位大幅反弹逾200点子或1.6%来看,相信市场对LTRO的欧式QE救市措施的质疑只属短暂性质,稍後一旦欧洲银行可以进一步回复信心,大举动用LTRO的廉宜资金来购买欧债,令欧债债息明显回落,从而使市场相信LTRO此欧式QE措施暂时有效阻止欧债危机不会在今年内爆破的话,则此时相反理论将会发挥作用,而高风险资产价格如股价及汇价势必在市场一片看淡声中强力回升.至於欧罗兑美元,料会在正式升破20天SMA关键阻力後,触发不少补仓买盘入市,从而上试50天SMA的1.3385阻力及汇价由1.4247高位跌至1.2855低位的50%反弹目标,即1.3551阻力.(B10)