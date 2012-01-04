〔港报社评〕追查菌源,指导民间防疫--文汇报1月4日

新港府总部多处水样发现有退伍军人症菌,建筑署昨起对新港府总部的喉管及水箱进行清洗及消毒工作.新港府总部落成不久,发现潜藏大规模退伍军人症菌,威胁在内工作的官员及公务员健康,引起社会关注.

感染退伍军人症菌足以致命,即使孙明扬已痊癒出院,但绝不能低估其危险性.港府必须追查新总部沾染到病菌的原因,研究楼宇的管道设计是否存有缺陷,为其他商业大厦、住宅楼宇防范同类病毒提供借鉴,以便社会采取及时有效措施,预防退伍军人症在社区爆发.

此次新港府总部出现退伍军人症菌散播潮,先是教育局局长孙明扬感染到病菌,需要入院治疗,继而在其办公室的私厕检验到病菌.近日更发现病菌已在新港府总部全面散播.新港府总部使用至今不到半年时间,为何多处地方验出有退伍军人症菌,目前病源从何而来众说纷纭,有指楼宇的喉管设计有问题,有指可能是清洁消毒不彻底.查清病毒源头,才能对症下药进行防范.

香港商厦、酒店、住宅楼宇林立,而且不断有新的建筑物落成使用,都设有供水系统,新港府总部发现大规模的退伍军人症菌,值得社会留意.香港人口稠密,任何一个大型供水系统沾染退伍军人症菌,绝对不是一件小事,极可能引起社区疫症爆发.新港府总部大厦追查退伍军人症菌来源,对指导民间防疫有重要意义,可以帮助商业机构及市民了解掌握防疫的重点,注意消毒清洁的细节,提升社会防范退伍军人症的成效,是对市民生命健康负责的体现. (A06)