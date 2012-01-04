〔港报社评〕追查菌源,指导民间防疫--文汇报1月4日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
新港府总部多处水样发现有退伍军人症菌,建筑署昨起对新港府总部的喉管及水箱进行清洗及消毒工作.新港府总部落成不久,发现潜藏大规模退伍军人症菌,威胁在内工作的官员及公务员健康,引起社会关注.
感染退伍军人症菌足以致命,即使孙明扬已痊癒出院,但绝不能低估其危险性.港府必须追查新总部沾染到病菌的原因,研究楼宇的管道设计是否存有缺陷,为其他商业大厦、住宅楼宇防范同类病毒提供借鉴,以便社会采取及时有效措施,预防退伍军人症在社区爆发.
此次新港府总部出现退伍军人症菌散播潮,先是教育局局长孙明扬感染到病菌,需要入院治疗,继而在其办公室的私厕检验到病菌.近日更发现病菌已在新港府总部全面散播.新港府总部使用至今不到半年时间,为何多处地方验出有退伍军人症菌,目前病源从何而来众说纷纭,有指楼宇的喉管设计有问题,有指可能是清洁消毒不彻底.查清病毒源头,才能对症下药进行防范.
香港商厦、酒店、住宅楼宇林立,而且不断有新的建筑物落成使用,都设有供水系统,新港府总部发现大规模的退伍军人症菌,值得社会留意.香港人口稠密,任何一个大型供水系统沾染退伍军人症菌,绝对不是一件小事,极可能引起社区疫症爆发.新港府总部大厦追查退伍军人症菌来源,对指导民间防疫有重要意义,可以帮助商业机构及市民了解掌握防疫的重点,注意消毒清洁的细节,提升社会防范退伍军人症的成效,是对市民生命健康负责的体现. (A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。