〔港报社评〕彻查菌源防更多新楼沦陷--星岛日报1月4日

教育局局长孙明扬感染退伍军人症,一度进入医院接受深切治疗,揭发入伙不久的新港府总部建筑群,竟然有多处验出退伍军人杆菌超标,包括特首和多名局长的办公室洗手间.港府全面消毒外,还须查出一向在旧楼肆虐的退伍军人菌为何今次会攻陷新楼,防范病菌进占其他物业.

孙明扬上月中旬因为严重肺炎,入住玛丽医院,被验出患上退伍军人症,促成港府在他的起居和办公地点寻找病源,结果出乎意料,在新港府总部他的办公室私人洗手间内发现细菌.进一步调查後,竟然发现病菌还潜伏在特首办公室和另外六个局长的办公室洗手间,以及三处食肆之内,新总部东、西翼和立法会新大楼,全面失守.

新港府总部应该是让港人引以为傲的建筑群,竟然沦为退伍军人症恶菌温床,形象难免受损.值得关注的特异之处,是大量退伍军人症恶菌会滋生在新落成的建筑物内.香港过去发现退伍军人症恶菌超标的黑点,是保养清洁较差的大厦水塔和冷气管道等.新港府总部是唯一的例外,还是将会陆续有新楼出现类似威胁?港府急须深入调查和应付.

今次事件的源由,目前各样解释纷陈,但都未能够释疑.有指是因为赶工入伙,但这与水管含菌没有直接关系.有指私人洗手间少用易积菌,但解释不到为何有三处食肆厨房都发现这细菌超标.究竟当中会否涉及设计问题,没有人能够解答.今次港府值得深入调查根源,从而制订措施,找出退伍军人病菌新温床,令事件对保障市民健康产生正面作用. (A05)