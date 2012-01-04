〔港报社评〕彻查菌源防更多新楼沦陷--星岛日报1月4日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
教育局局长孙明扬感染退伍军人症,一度进入医院接受深切治疗,揭发入伙不久的新港府总部建筑群,竟然有多处验出退伍军人杆菌超标,包括特首和多名局长的办公室洗手间.港府全面消毒外,还须查出一向在旧楼肆虐的退伍军人菌为何今次会攻陷新楼,防范病菌进占其他物业.
孙明扬上月中旬因为严重肺炎,入住玛丽医院,被验出患上退伍军人症,促成港府在他的起居和办公地点寻找病源,结果出乎意料,在新港府总部他的办公室私人洗手间内发现细菌.进一步调查後,竟然发现病菌还潜伏在特首办公室和另外六个局长的办公室洗手间,以及三处食肆之内,新总部东、西翼和立法会新大楼,全面失守.
新港府总部应该是让港人引以为傲的建筑群,竟然沦为退伍军人症恶菌温床,形象难免受损.值得关注的特异之处,是大量退伍军人症恶菌会滋生在新落成的建筑物内.香港过去发现退伍军人症恶菌超标的黑点,是保养清洁较差的大厦水塔和冷气管道等.新港府总部是唯一的例外,还是将会陆续有新楼出现类似威胁?港府急须深入调查和应付.
今次事件的源由,目前各样解释纷陈,但都未能够释疑.有指是因为赶工入伙,但这与水管含菌没有直接关系.有指私人洗手间少用易积菌,但解释不到为何有三处食肆厨房都发现这细菌超标.究竟当中会否涉及设计问题,没有人能够解答.今次港府值得深入调查根源,从而制订措施,找出退伍军人病菌新温床,令事件对保障市民健康产生正面作用. (A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。