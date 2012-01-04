〔港报社评〕亚洲经济急挫,狮城折射险情--信报1月4日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
新加坡贸工部昨天公布,去年10月至12月国内生产总值(GDP)较7月至9月一季大幅萎缩4.9%,折射出亚洲经济在欧美景气低沉的阴霾下,所受到的牵连冲击陆续浮现.亚洲四小龙之一的新加坡经济大有可能持续两季萎缩,技术上将跌入衰退,香港第四季度GDP进一步下滑显然也属意料中事.照发展形势看,欧洲经济增长停滞、美国景气低迷的破坏力不断外溢,并通过贸易及金融传导等途径,导致亚洲区经济增长急速放缓,其中尤以出口导向型经济体的滑坡速度更为急遽.
据新加坡贸工部资料,去年第四季,不仅制造业萎缩,建造业也出现负增长.由於外部需求疲弱,严重影响对新加坡货物和服务的需求,预料今年增长也不容乐观.目前,中国、日本及印度等亚洲三大经济体增长持续放缓已无可避免.中国今年预期增长一般预料也会降至8.5%,可见亚洲区经济体滑坡之势覆盖范围无远弗届.
从最新的制造业数据看,亚洲制造业前景相当不妙.南韩央行上周公布1月制造业展望指数,从12月的83滑落至79,是自2009年以来最低.泰国11月工业生产指数同比暴跌近49%,较10月的30%还糟糕,反映亚洲经济活力整体弱化之势有变本加厉之虞.据国基会的报告资料,在金融危机最严重的2009年,发达国家经济整体萎缩近4%,新兴经济体的增长率亦由2008年6%减速至2.8%.目前亚洲区整体增长估计约4%至5%,较欧美疲莫能兴胜出一筹,因而新兴经济体仍被视为今年引领全球经济前进的动力.
展望新一年发展,在欧美经济景气低迷、财政刺激再难有足够空间、消费需求不振等因素影响下,亚洲经济相信也难有起色.汇丰中国采购经理人指数11月及12月都在扩张线之下,加上制造业订单萎缩,显示当前连中国生产活动也在明显放缓.据世银预测,今年中国经济增长率为8.4%,是10年来最低.如今新加坡最新一季度GDP环比大幅萎缩近5%,继该国之後,亚洲多国将陆续公布最新经济表现,但整体回落之势已成定局.可以说,亚洲经济缺乏最终消费市场的发展局限性表露无遗,与欧美市场真正“脱钩”,相信仍有一段漫长之路. (A02)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。