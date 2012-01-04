〔港报社评〕降准备金率,藏新兴国坏消息--经济日报1月4日

市场憧憬中国春节前下调存款准备金率,带动港股恒指昨高涨443点.惟中国愈早减存款准备金率,反映面临外围冲击愈大,凸显的是新兴国家包括中国无法在欧债危机下独善其身,今年经济困难重重.除中国盛传将下调存款准备金率外,南韩昨大增首季财政预算至逾124万亿韩圜,较去年同期飙升18%.中韩举措事出有因,新兴国家遭欧债危机冲击,经济下行压力急涨,必须采取行动自保.尤其新年伊始,警示急响,新兴国家中,对出口依赖甚强的新加坡昨公布,去年第四季国内生产总值按季重挫4.9%,三个季度内已第二度收缩.

新兴市场现急如热锅上蚂蚁,主因欧债危机正以两方面夹击.其一,出口受挫.欧债危机没完没了,欧盟各国期望厉行削赤纾困,但此势必将欧洲经济推进再衰退边缘,拖累环球经济,打击欧美进口意慾,挫伤新兴市场出口,新加坡因首当其冲,经济已率先再度收缩.其二,资金撤离.一方面,受欧债危机影响,令市场避险意识急升,资金急速逃离欧洲及新兴市场,续涌进美元资产避险.同时,欧洲银行为巩固资本自保,从全球包括新兴国家班资回朝,欧洲银行在国际市场上一向较美国银行进取,今年新兴市场面对的抽资可能较2008年底环球金融海啸时更甚,将导致新兴国出现缺水拖累经济增长.

印尼和泰国等近月便已先後减息,中国上月初亦下调存款准备金率,力求刺激内部投资与消费,弥补出口减速.韩国日前更决定动用行政措施,进行资金管制,阻止资金外流,冀阻经济下滑.但新兴国家的自保措施,恐难扭转经济衰退颓势,只能缓减经济下滑速度.尤其欧债危机若严重爆发,势触发环球经济严重震荡,那新兴市场受创更剧,以出口及外部需求为主导的新加坡、香港等新兴经济体,今年更要出力击退经济衰退的威胁.故此,中国春节前将下调存款准备金率的消息,短期虽利好股市,但其实对新兴国家今年经济、股市而言,反而是敲响警钟.因欧债危机持续恶化,令新兴国家金融市场及经济都面临更大压力,投资者需有所警惕. (A03)