〔港报社评〕郝铁川触动港事核心,罔顾历史易犯大错--明报1月4日

中联办宣传文体部部长郝铁川批评香港大学民意研究计划所做市民对“香港人”、“中国人”身分认同调查,撇除所谓理据,也不猜测其动机目的,其实郝铁川触动了香港事务最关键核心部分——香港的特殊性.香港得以顺利回归,完全是中央尊重这种特殊性,定为国策,写入宪法,以一系列特殊政策方针处理香港事务的结果,其间贯穿着“尊重历史、尊重现实”原则,若偏离这个原则处理香港事务,轻则制造不必要矛盾或争议,重则会损害“一国两制”的实施.

回归15年,香港独特地位并未稍减,香港仍然是独立关税区.香港足球代表队若有机会,可能会在国际赛事与中国足球代表队对垒等,当然,这些情况,都是在中国(香港)的名义下出现.另外,诸如中国与香港签署的CEPA 协议,上海、广东或其他地方,都无这样安排.香港特首年度到北京述职,所获接待规格与国家领导人会晤其他国家政要一样,分座而谈,其他省市自治区领导人都无这样的待遇.

锺庭耀的调查已经做了15 年,若一口否定其功能作用,突然对他猛烈批判,也偏离了尊重历史、尊重现实的精神和原则.如果批评调查只是藉口,实质有政治目的,则是更使人不安了.近期,在港中方报章,对於个别不同政见人士,逐一点名批判,众口一词,大有围剿态势,而文章内容之上纲上线,使人感到文革式批判文章在香港出现了?此乃个别事件,抑或有组织、有系统的作为,是否要达至“消音”效果,值得密切关注. (A04)