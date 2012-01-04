〔香港个股〕中国建材称将关注向母公司收购川煤水泥和攀煤水泥的机会

路透香港1月4日电---中国大型水泥商--中国建材(3323.HK)表示,母公司最近收购川煤水泥和攀煤水泥的股权,公司将会关注该机会,以决定日後是否行使选择权,向母公司收购该两公司的股份.

中国建材的声明称,川煤水泥和攀煤水泥的现有股东均为为国有独资公司,根据相关中国法律和国资监管部门的要求及交易的需要,目标公司股权的承让人须为国有独资公司,作为上市公司的中国建材,并不符合上述条件.但公司会持续关注该机会,藉以决定是否行使避免同业竞争协议项下的选择权,於日後向母公司收购有关公司的股份.

根据避免同业竞争协议,中国建材母公司中国建筑材料集团承诺不会在中国建材所经营的地区内,与上市公司的核心业务竞争;倘母公司有任何业务机会在中国建材经营的地区内构成直接或间接竞争,母公司有义务将有关业务机会首先提供予上市公司.

声明称,中国建筑材料集团与北新集团(000786.SZ)同意分别收购川煤水泥99%和1%的股权和股东贷款;集团同日并向攀枝花煤业收购攀煤水泥100%的股权和股东贷款,但未有披露收购作价.

川煤水泥拥有两条日产能各为2,500吨的熟料生产线和两条日产能各为4,000吨的熟料生产线,年产水泥约660万吨,年产商品混凝土约200万立方米.攀煤水泥主要从事水泥及水泥制品生产、销售;该公司拥有两条年产各为60万吨的水泥粉磨站生产线.

中国建材周三早盘中段微跌0.56%,报8.95港元;大盘恒生指数.HSI跌0.39%.(完)

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