〔背景资料〕中国前三次全国金融工作会议的主要内容

路透1月4日电---中国第四次全国金融工作会议计划於1月6-7日举行,这是中国金融领域最高级别的会议,可能出台的各项政策将对金融领域的改革有很大推动作用,相关议题倍受关注.

全国金融会议一般五年召开一次,此前已分别於1997年、2002年以及2007年初召开过三次.以下是路透整理的历次会议的重点内容:

--第一次全国金融工作会议,1997年11月17日-19日

银行业改革正式拉开大幕:成立了四大资产管理公司,以处理从国有四大行剥离的不良资产.中央财政定向发行2,700亿元特别国债,补充四大国有银行资本金;将13,939亿元银行不良资产剥离给新成立的四家资产管理公司.

金融监管:确立对金融业实行分业监管,成立了证监会、保监会,分别负责证券业和保险业的监管,人民银行专司对银行业、信托业的监管;另外对人民银行自身机构进行了改革,原有的省分行被撤销,改成9个大区行,货币政策独立性得以加强.

--第二次全国金融工作会议,2002年2月5日-7日

银行业改革加速:确定加快中国银行业的现代企业冶理,加强金融监管与国有银行改革的思路进一步得到深化,确定组建中央汇金投资有限责任公司主导中国银行业的重组上市.而中国工商银行、中国建设银行、中国银行在股份制改革与海外上市项目的实施上得到了一系列关键政策支持.

金融监管继续深化:撤消中央金融工委,成立银监会,并成立国有银行改革领导小组,酝酿、统筹、部署国有银行改革方案,会议还做出了改革农信社的决定,为此後农信社改革的全面铺开确立了"因地制宜,分类指导"的指导方针.

--第三次全国金融工作会议,2007年1月19日-20日

继续深化金融改革,全面部署今後一个时期的金融工作:确定中国农业银行实行整体改制、国家开发银行全面推行商业化运作、成立一家运作外汇投资的公司等. (完)