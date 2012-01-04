〔香港个股〕融创中国去年合约销售额增1.3倍至192亿元,超过原订目标

路透香港1月4日电---中国房地产商--融创中国控股有限公司(1918.HK)周三公布,2011年全年实现合约销售额192亿元人民币,按年增长1.3倍,且超出全年183亿元的销售目标.

据公司网站上刊登的简讯显示,192亿元合约销售额中,其中177亿元为合同销售金额,15亿元为预订合同金额.

该公司12月份单月实现合同销售金额19亿元,合同销售面积约10万平米,较11月份分别上升9.2%和减少16.7%;而12月份的合同销售均价为1.84万元/平方米;11月份为1.45万元/平方米.

德银的报告称,强劲的销售表现令融创有充足的现金,在地价走低时进行扩张.

据中国房产信息集团及中国房地产测评中心联合发布的调查,在政策及行政表态重压之下,2011年全国房地产市场销售仍然保持增长趋势,行业的集中度继续提升.融创中国去年的销售金额居全国开发商的第18位.而房企销售金额的头三名依次为万科(000002.SZ)、恒大地产(3333.HK)和绿地集团.

融创中国早盘尾段小幅上升0.56%,报1.81港元,过去三个月累计升50%.(完)