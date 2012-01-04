〔香港个股〕融创中国去年合约销售额增1.3倍至192亿元,超过原订目标

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港1月4日电---中国房地产商--融创中国控股有限公司(1918.HK)周三公布,2011年全年实现合约销售额192亿元人民币,按年增长1.3倍,且超出全年183亿元的销售目标.
据公司网站上刊登的简讯显示,192亿元合约销售额中,其中177亿元为合同销售金额,15亿元为预订合同金额.
该公司12月份单月实现合同销售金额19亿元,合同销售面积约10万平米,较11月份分别上升9.2%和减少16.7%;而12月份的合同销售均价为1.84万元/平方米;11月份为1.45万元/平方米.
德银的报告称,强劲的销售表现令融创有充足的现金,在地价走低时进行扩张.
据中国房产信息集团及中国房地产测评中心联合发布的调查,在政策及行政表态重压之下,2011年全国房地产市场销售仍然保持增长趋势,行业的集中度继续提升.融创中国去年的销售金额居全国开发商的第18位.而房企销售金额的头三名依次为万科(000002.SZ)、恒大地产(3333.HK)和绿地集团.
融创中国早盘尾段小幅上升0.56%,报1.81港元,过去三个月累计升50%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。