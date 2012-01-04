〔香港个股〕蒙牛股价连续第二日上扬,早前通过质检局检测并调高售价

路透香港1月4日电---中国主要乳制品生产商--蒙牛乳业(2319.HK)新年第二个交易日继续上扬,此前指因原材料成本上升而调高部份产品价格,且其奶品通过质检总局最新一批液体奶检测.

在先前负面消息逐渐反应至市场端後,数家投行近一两日纷纷以蒙牛销售短期受挫而调低目标价;但部份投行仍称由於此事件并未若2008年的"三聚氰胺"事件严重,影响料属短期性.

根据国家质检总局12月30日在网上的公告,蒙牛与其他奶品业者均通过新一次的液体奶检测.

此外,蒙牛发言人亦向路透证实,基於材料上涨,蒙牛对部份产品价格作了微调,但她未能给予进一步细节.

不仅仅是蒙牛,在上海挂牌的北京三元食品(600429.SS)亦表示,公司已自1月1日起上调九种产品的价格,以合理反映成本上涨.

"部份原辅材料居高不下,像是外包装袋,还有佣工、物流成本都上来,我们产品是要挨家挨户送的."一位三元食品人士说.他表示,产品调涨0.1-0.2元人民币,但未提供幅度.

早前蒙牛一批次产品遭国家质检总局抽验出致癌物质黄曲霉素(M1)超标,导致股价在圣诞假期结束後三天交易日接连重挫,短短三天最多累计跌达31%至约28个月来低点18.10港元.[ID:nCH0091843]

中午时,蒙牛上涨4.06%至20港元,过去一个月来跌27.81%;大盘恒生指数.HSI跌0.29%;三元食品跌0.38%至5.22元人民币.

工银国际发布报告指出,连串的负面报导以及公司的危机管理表现,令消费信心大受打击,影响较市场原先预期的严重.而包括蒙牛在内的主要乳品商加价或会进一步延迟销售复原.该行将蒙牛评级由"买入"调降至"持有",目标价由32.0港元降至18.5港元.

"由於消费者对於食品安全敏感度逐渐提升,加上蒙牛至今的危机管理表现...消费信心已受打击."工银国际分析师郑镇禧在报告中写道,"我们认为蒙牛销售动力需要4-6个月才可回复至危机前水平."

然而,野村证券称此事件对销售影响应属短暂,这是因为蒙牛乳业龙头的地位较难被取代,此外整体乳品销售放缓也有助纾缓生奶价格上涨势头,有助改善蒙牛毛利率.该行以短期销售受影响而调降目标价至26港元,但维持"买进"评等.

除了2008年的"三聚氰胺"事件,蒙牛公司此前还遭遇2009年的特仑苏事件,以及2011年小学生饮用蒙牛纯牛奶集体中毒事件.(完)

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