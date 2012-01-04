〔香港个股〕蒙牛股价连续第二日上扬,早前通过质检局检测并调高售价

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港1月4日电---中国主要乳制品生产商--蒙牛乳业(2319.HK)新年第二个交易日继续上扬,此前指因原材料成本上升而调高部份产品价格,且其奶品通过质检总局最新一批液体奶检测.
在先前负面消息逐渐反应至市场端後,数家投行近一两日纷纷以蒙牛销售短期受挫而调低目标价;但部份投行仍称由於此事件并未若2008年的"三聚氰胺"事件严重,影响料属短期性.
根据国家质检总局12月30日在网上的公告,蒙牛与其他奶品业者均通过新一次的液体奶检测.
此外,蒙牛发言人亦向路透证实,基於材料上涨,蒙牛对部份产品价格作了微调,但她未能给予进一步细节.
不仅仅是蒙牛,在上海挂牌的北京三元食品(600429.SS)亦表示,公司已自1月1日起上调九种产品的价格,以合理反映成本上涨.
"部份原辅材料居高不下,像是外包装袋,还有佣工、物流成本都上来,我们产品是要挨家挨户送的."一位三元食品人士说.他表示,产品调涨0.1-0.2元人民币,但未提供幅度.
早前蒙牛一批次产品遭国家质检总局抽验出致癌物质黄曲霉素(M1)超标,导致股价在圣诞假期结束後三天交易日接连重挫,短短三天最多累计跌达31%至约28个月来低点18.10港元.[ID:nCH0091843]
中午时,蒙牛上涨4.06%至20港元,过去一个月来跌27.81%;大盘恒生指数.HSI跌0.29%;三元食品跌0.38%至5.22元人民币.
工银国际发布报告指出,连串的负面报导以及公司的危机管理表现,令消费信心大受打击,影响较市场原先预期的严重.而包括蒙牛在内的主要乳品商加价或会进一步延迟销售复原.该行将蒙牛评级由"买入"调降至"持有",目标价由32.0港元降至18.5港元.
"由於消费者对於食品安全敏感度逐渐提升,加上蒙牛至今的危机管理表现...消费信心已受打击."工银国际分析师郑镇禧在报告中写道,"我们认为蒙牛销售动力需要4-6个月才可回复至危机前水平."
然而,野村证券称此事件对销售影响应属短暂,这是因为蒙牛乳业龙头的地位较难被取代,此外整体乳品销售放缓也有助纾缓生奶价格上涨势头,有助改善蒙牛毛利率.该行以短期销售受影响而调降目标价至26港元,但维持"买进"评等.
除了2008年的"三聚氰胺"事件,蒙牛公司此前还遭遇2009年的特仑苏事件,以及2011年小学生饮用蒙牛纯牛奶集体中毒事件.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。