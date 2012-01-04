〔香港新股〕罗兵咸永道料今年IPO集资额降至2,000-2,300亿港元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港1月4日电---尽管香港连续三年成为全球首次发行(IPO)集资额最高的单一股票市场,但受到外围经济持续不明朗影响,会计师行罗兵咸永道周三预期,2012年香港的IPO市场集资额将较去年为低,介乎2,000-2,300亿港元.
罗兵咸永道(普华永道,资诚)指出,2011年香港IPO集资额为2,714亿港元,按年大减约四成;新上市公司数目则按年减少11%,至102家.
"恒生指数.HSI2011年全年下跌近20%,IPO市盈率於下半年亦作出调整,但香港市场资金充裕,加上中国经济持续增长,IPO活动仍然活跃."罗兵咸永道审计合夥人黄炜邦表示.
"以全年表现来说,香港仍然是国际投资者投资IPO的热点."他称.
该行预期,2012年香港将有100宗新股上市,当中90家企业在主板上市,另外有10家企业在创业板上市;但基於市场不明朗因素,预期2012年新股上市总集资额将介乎2,000-2,300亿港元.另外,内地企业仍然会是香港新股上市的主流,但预期更多国际企业会来港上市.2012年的IPO仍以零售和消费品企业主导.
"我们预期2012年IPO市场将持续受外围因素影响,股份定价将有一定压力,预期下年半的IPO活动将较为活跃."罗兵咸永道资本市场服务组合夥人陈朝光说.
去年,合共有九家外国企业於香港上市,2010年则有六家.陈朝光表示,很多跨国企业和知名品牌愈来愈重视亚太区业务,特别是在中国市场,他们需要资金拓展新市场之余,亦希望藉IPO收宣传推广之效.而香港会是国际企业接触区内以至内地投资者的理想平台.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。