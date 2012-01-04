〔香港新股〕罗兵咸永道料今年IPO集资额降至2,000-2,300亿港元

路透香港1月4日电---尽管香港连续三年成为全球首次发行(IPO)集资额最高的单一股票市场,但受到外围经济持续不明朗影响,会计师行罗兵咸永道周三预期,2012年香港的IPO市场集资额将较去年为低,介乎2,000-2,300亿港元.

罗兵咸永道(普华永道,资诚)指出,2011年香港IPO集资额为2,714亿港元,按年大减约四成;新上市公司数目则按年减少11%,至102家.

"恒生指数.HSI2011年全年下跌近20%,IPO市盈率於下半年亦作出调整,但香港市场资金充裕,加上中国经济持续增长,IPO活动仍然活跃."罗兵咸永道审计合夥人黄炜邦表示.

"以全年表现来说,香港仍然是国际投资者投资IPO的热点."他称.

该行预期,2012年香港将有100宗新股上市,当中90家企业在主板上市,另外有10家企业在创业板上市;但基於市场不明朗因素,预期2012年新股上市总集资额将介乎2,000-2,300亿港元.另外,内地企业仍然会是香港新股上市的主流,但预期更多国际企业会来港上市.2012年的IPO仍以零售和消费品企业主导.

"我们预期2012年IPO市场将持续受外围因素影响,股份定价将有一定压力,预期下年半的IPO活动将较为活跃."罗兵咸永道资本市场服务组合夥人陈朝光说.

去年,合共有九家外国企业於香港上市,2010年则有六家.陈朝光表示,很多跨国企业和知名品牌愈来愈重视亚太区业务,特别是在中国市场,他们需要资金拓展新市场之余,亦希望藉IPO收宣传推广之效.而香港会是国际企业接触区内以至内地投资者的理想平台.(完)