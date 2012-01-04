〔香港个股〕恒大地产去年合同销售额较目标高近15%,12月按月升3%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港1月4日电---聚焦中国三线城市的房地产商--恒大地产(3333.HK)周三宣布,12月份的合同销售额按月小幅上升3.2%,而全年总合同销售额达803.9亿元人民币,较原订目标高出14.8%.
恒大地产12月份的合同销售额为12.8亿元,较11月轻微反弹.该公司11月份的销售额按月暴跌86%,令市场大感意外.
不过,该公司於去年10月已提前超额完成全年700亿元的销售目标.2011年全年,恒大地产完成销售额803.9亿元,按年增长59.4%.全年合同均价为6,590元/平方米,按年上升3.1%.
恒大地产周三收低5.54%,报3.07港元,内房板块普遍偏软.大盘恒生指数.HSI收低0.8%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。