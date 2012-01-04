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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 17:45 BJT

〔香港个股〕恒大地产去年合同销售额较目标高近15%,12月按月升3%

路透香港1月4日电---聚焦中国三线城市的房地产商--恒大地产(3333.HK)周三宣布,12月份的合同销售额按月小幅上升3.2%,而全年总合同销售额达803.9亿元人民币,较原订目标高出14.8%.

恒大地产12月份的合同销售额为12.8亿元,较11月轻微反弹.该公司11月份的销售额按月暴跌86%,令市场大感意外.

不过,该公司於去年10月已提前超额完成全年700亿元的销售目标.2011年全年,恒大地产完成销售额803.9亿元,按年增长59.4%.全年合同均价为6,590元/平方米,按年上升3.1%.

恒大地产周三收低5.54%,报3.07港元,内房板块普遍偏软.大盘恒生指数.HSI收低0.8%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴

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