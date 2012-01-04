〔美国个股〕麦当劳称香港产品平均加价2.3%,中国大陆暂未有加价计划

路透香港1月4日电---美国速食业龙头业者--麦当劳(MCD.N)周三表示,提高香港地区产品价格,平均升幅为2.3%;不过,营收成长排名前列的中国大陆地区则暂无加价计划.

"我们从1月开始调价,平均(调幅)2.3%."麦当劳发言人在接受路透查询时说.

麦当劳在另一份声明中指出,加价主要基於租金上涨、原料成本增加等压力,但此次调幅低於去年11月时的香港通胀率.

香港统计处上月公布,11月综合消费物价指数(CPI)同比上涨5.7%,较前一月增幅5.8%略为下滑.政府发言人表示,11月物价升幅放缓,主要是猪肉价格升幅收窄所致.[ID:nCH0091149]

对於中国大陆地区,麦当劳中国区发言人则向路透表示,"目前没有加价的计划."

包括蒙牛(2319.HK)、北京三元食品(600429.SS)在内的中国主要乳制品生产商也在近期调涨价格,因原辅材料、物流以及劳工成本上升所致.[ID:nCH0092475]

麦当劳上月公布,11月全球同店销售增长7.4%,较市场预估的4.6%佳,受中国及日本市场成长强劲带动.(完)