〔美国个股〕麦当劳称香港产品平均加价2.3%,中国大陆暂未有加价计划

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港1月4日电---美国速食业龙头业者--麦当劳(MCD.N)周三表示,提高香港地区产品价格,平均升幅为2.3%;不过,营收成长排名前列的中国大陆地区则暂无加价计划.
"我们从1月开始调价,平均(调幅)2.3%."麦当劳发言人在接受路透查询时说.
麦当劳在另一份声明中指出,加价主要基於租金上涨、原料成本增加等压力,但此次调幅低於去年11月时的香港通胀率.
香港统计处上月公布,11月综合消费物价指数(CPI)同比上涨5.7%,较前一月增幅5.8%略为下滑.政府发言人表示,11月物价升幅放缓,主要是猪肉价格升幅收窄所致.[ID:nCH0091149]
对於中国大陆地区,麦当劳中国区发言人则向路透表示,"目前没有加价的计划."
包括蒙牛(2319.HK)、北京三元食品(600429.SS)在内的中国主要乳制品生产商也在近期调涨价格,因原辅材料、物流以及劳工成本上升所致.[ID:nCH0092475]
麦当劳上月公布,11月全球同店销售增长7.4%,较市场预估的4.6%佳,受中国及日本市场成长强劲带动.(完)
--记者 李珊珊/郭经伟; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。