版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 08:05 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月5日

路透香港1月5日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7678港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周三收高21.04点或0.17%,报12,418.42点,成交清淡,然而欧债问题挥之不去之际,大盘仍未走低,令
部分投资者大受鼓舞. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  183.750   -0.48      29005            14.273       0.23
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.080   -1.77     102594             3.443       0.37
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   48.630   -0.96     130176            75.550      -0.20
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   37.700   -2.66      71373            19.523       0.02
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  131.890    0.39      65115            10.245       0.24
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  109.900   -1.51     100920             8.537       0.91
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   39.250    0.05     358647            60.977       0.87
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   57.500   -1.76      31534             4.466       0.60
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   21.100   -2.04     311311            16.390      -1.15
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   21.680   -2.69      56769            16.841       0.84
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   21.450   -0.92      27354             4.165       0.13
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   26.320   -2.16      23530             4.089       2.48
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.870   -3.35       7438             1.388     -49.71
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.330   -4.90      47572             0.362      -2.17  (完)

  --整理 李珊珊

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐