《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月5日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港1月5日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7678港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收高21.04点或0.17%,报12,418.42点,成交清淡,然而欧债问题挥之不去之际,大盘仍未走低,令 部分投资者大受鼓舞. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 183.750 -0.48 29005 14.273 0.23 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.080 -1.77 102594 3.443 0.37 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.630 -0.96 130176 75.550 -0.20 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 37.700 -2.66 71373 19.523 0.02 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 131.890 0.39 65115 10.245 0.24 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 109.900 -1.51 100920 8.537 0.91 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 39.250 0.05 358647 60.977 0.87 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 57.500 -1.76 31534 4.466 0.60 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.100 -2.04 311311 16.390 -1.15 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 21.680 -2.69 56769 16.841 0.84 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 21.450 -0.92 27354 4.165 0.13 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.320 -2.16 23530 4.089 2.48 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.870 -3.35 7438 1.388 -49.71 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.330 -4.90 47572 0.362 -2.17 (完) --整理 李珊珊
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。