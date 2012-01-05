《香港报摘》--经济日报1月5日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--A股拖累港股表现,19,000点关前遇阻.花旗:中资股可望春节前反弹.
* 其他:
--欧美经济前景惨淡,各界对香港今年经济情况亦不敢寄予厚望,多在2.0-4.0%不等,矛头直指欧美市场需求下跌造成的出口放缓.其中瑞银最为悲观,预测成长率仅1.6%.
--汇添富力争春节前推出RQFII(人民币合格境外机构投资者)产品,拟两成投资A股,八成投资内地优质债券.
--强积金(MPF)成绩单揭晓,去年平均回报跌8.41%,累"打工仔"身家共蒸发逾307.33亿港元,人均帐户蚀12,186港元,为2008年以来第二差.
--国家开发银行[CHDB.UL]第四度来港发行人民币债券,已进入最後阶段,市场消息称国开行已委行9家投资银行,作最多60亿元人民币点心债安排,计划下周进行路演.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。