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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 08:27 BJT

《香港报摘》--经济日报1月5日

* 要闻版头条:

--A股拖累港股表现,19,000点关前遇阻.花旗:中资股可望春节前反弹.

* 其他:

--欧美经济前景惨淡,各界对香港今年经济情况亦不敢寄予厚望,多在2.0-4.0%不等,矛头直指欧美市场需求下跌造成的出口放缓.其中瑞银最为悲观,预测成长率仅1.6%.

--汇添富力争春节前推出RQFII(人民币合格境外机构投资者)产品,拟两成投资A股,八成投资内地优质债券.

--强积金(MPF)成绩单揭晓,去年平均回报跌8.41%,累"打工仔"身家共蒸发逾307.33亿港元,人均帐户蚀12,186港元,为2008年以来第二差.

--国家开发银行[CHDB.UL]第四度来港发行人民币债券,已进入最後阶段,市场消息称国开行已委行9家投资银行,作最多60亿元人民币点心债安排,计划下周进行路演.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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