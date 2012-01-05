《香港报摘》--信报1月5日

* 头版头条:

--香港将再大规模填海,选定25处地点进行谘询.计划年中落实约10个可行选址.

* 其他:

--未上市的香港大型地产发展商南丰集团拟发行美元债券,筹措390亿港元,料趁利率低时借钱买地购并.

--渣打集团(2888.HK)(STAN.L)香港行政总裁洪丕正预期,香港银行今年贷款增长介乎5-10%,增幅不及去年,主要是经济有所放缓.

--南方航空(1055.HK)(600029.SS)去年客运量增长5.3%至8,052万人次,继续成为中国及亚洲客运量最高的航空公司.

--中国燃气(0384.HK)两大股东持续买股,据交易所资料,韩国大股东SK在1月3日再增持1,577.8万股份,令SK E&S持股进一步上升至6.45%;英国Fortune Oil(富地石油)FOOI.L同日扫入175.4万中燃股份,与中燃大股东刘明辉持股合并计算後由10.21%升至10.25%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]