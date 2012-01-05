《香港报摘》--信报1月5日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--香港将再大规模填海,选定25处地点进行谘询.计划年中落实约10个可行选址.
* 其他:
--未上市的香港大型地产发展商南丰集团拟发行美元债券,筹措390亿港元,料趁利率低时借钱买地购并.
--渣打集团(2888.HK)(STAN.L)香港行政总裁洪丕正预期,香港银行今年贷款增长介乎5-10%,增幅不及去年,主要是经济有所放缓.
--南方航空(1055.HK)(600029.SS)去年客运量增长5.3%至8,052万人次,继续成为中国及亚洲客运量最高的航空公司.
--中国燃气(0384.HK)两大股东持续买股,据交易所资料,韩国大股东SK在1月3日再增持1,577.8万股份,令SK E&S持股进一步上升至6.45%;英国Fortune Oil(富地石油)FOOI.L同日扫入175.4万中燃股份,与中燃大股东刘明辉持股合并计算後由10.21%升至10.25%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。