《香港重要政经日程》--1月5日-1月10日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
=====================今日香港主要政经消息===========================
1月5日(周四)
--09:30 中国建材(3323.HK)於北京召开临时股东大会.
--10:30 汇丰公布2011年12月香港制造业采购经理人指数(PMI).
--10:30 大连港(2880.HK)临时股东大会.
--13:15 渣打银行(2888.HK)亚洲首席执行官Jaspal Bindra在外国记者俱乐部发表演说.
--15:00 汇丰全球资产就"2012年全球及亚洲市场展望"举行记者会.
--15:00 中国云锡矿业(0263.HK)股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
1月6日(周五)
--09:00 中国保绿资产(0397.HK)股东特别大会.
--09:30 中国银行(3988.HK)於北京举行2012年第一次临时股东大会.
--10:00 互太纺织(1382.HK)股东特别大会.
--10:30 裕田中国(0313.HK)股东特别大会.
--11:00 华南投资(0159.HK)股东特别大会.
--14:00 南华中国(0413.HK)股东特别大会.
--15:30 小肥羊(0968.HK)股东特别大会.
1月9日(周一)
--10:00 郑州华润燃气H股3928.HK股东特别大会,表决自愿撤销H股上市等动议.
--11:00 德兴集团(0611.HK)股东特别大会.
--13:30 香港美国商会主席就任媒体简报.
-- 香港会展中心举行香港玩具展(至1月12日).
-- 香港金融局公布12月外汇储备资产.
-- 易通讯集团(8031.HK)首日挂牌.
*1月10日(周二)
--09:00 北京首都机场(0694.HK)於北京举行临时股东大会.
--10:30 香港建设(控股)(0190.HK)股东特别大会.
--12:00 华联国际(0969.HK)股东特别大会.
--14:30 弘茂科技(1010.HK)股东特别大会.
-- 2012年移动通讯大会.
-- 香港会展中心举行香港玩具展(至1月12日).
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。