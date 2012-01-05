《香港报摘》--其他报纸重要消息1月5日

* 明报

--香港大学经济学讲座教授王于渐预测,本季度香港GDP按年升2.2%,对比上一季度的估值3%有所下降.同时,失业率预计由上季度3.3%上升至3.5%,通胀预期则预计由5.7%下降到4.8%.

* 星岛日报

--电盈(0008.HK)成功分拆香港电讯信托(HKT)(6823.HK)後.为专注於发展电讯业务,向员工公布新人事任命.当中包括招揽诺基亚香港及澳门区市场营运总经理林国诚,及CSL无线网络总监孙兆文,两人将於下月正式加盟HKT.

--长实(0001.HK)执行董事赵国雄透露,年内集团会推出约4,000至5,000个单位,并会首推将军澳85A区及荃湾七区两个大型项目,涉及近3,500百伙,料最快首季应市.

* 苹果日报

--蒙牛乳业(2319.HK)管理层透露,在内地传媒大肆报导其"毒奶"事件当天,其产品销售曾大跌50%至60%,但翌日已开始恢复,现时离出事前水平只下跌10%至20%,有信心生意可在2至3个月後完全复元.

* 东方日报

--香港交易所(0388.HK)主席夏佳理表示,由於今年环球经济及政局不明朗,预期港股将持续波动,成交有机会持续减少,又说即使欧债危机有中、长期解决方法,但对今年上半年欧洲经济能否增长存疑.

--TCL多媒体(1070.HK)发盈喜,预期截至去年底止的财政年度将转亏为盈录得溢利.

* 文汇报

--汇添富基金旗下的汇添富香港首只人民币合格境外机构投资者(RQFII)产品,已获证监会批准,成为首批获准推出的RQFII之一,并将於短期内於多家本地银行向散户公开销售.

--中国电子视像行业协会常务副会长兼秘书长白为民预计,2011年中国生产彩电达1亿台,其中国内销售5,000万台,3D电视销售正快速增长,2011年将有望达500万台.

* 大公报

--恒生银行(0011.HK)最新一期"香港经济脉搏"指,该行预期香港今年全年的经济增长及通胀将分别放缓至平均4%及4.5%.

--据屋宇署资料,去年首11个月动工私楼达8,301伙,比前年同期激增逾一倍,随着不少地盘平整工作已开展,估计全年私宅动工量最多可达1万伙,按年大升85%.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/曾祥进

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