《香港报摘》--其他报纸重要消息1月5日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 明报
--香港大学经济学讲座教授王于渐预测,本季度香港GDP按年升2.2%,对比上一季度的估值3%有所下降.同时,失业率预计由上季度3.3%上升至3.5%,通胀预期则预计由5.7%下降到4.8%.
* 星岛日报
--电盈(0008.HK)成功分拆香港电讯信托(HKT)(6823.HK)後.为专注於发展电讯业务,向员工公布新人事任命.当中包括招揽诺基亚香港及澳门区市场营运总经理林国诚,及CSL无线网络总监孙兆文,两人将於下月正式加盟HKT.
--长实(0001.HK)执行董事赵国雄透露,年内集团会推出约4,000至5,000个单位,并会首推将军澳85A区及荃湾七区两个大型项目,涉及近3,500百伙,料最快首季应市.
* 苹果日报
--蒙牛乳业(2319.HK)管理层透露,在内地传媒大肆报导其"毒奶"事件当天,其产品销售曾大跌50%至60%,但翌日已开始恢复,现时离出事前水平只下跌10%至20%,有信心生意可在2至3个月後完全复元.
* 东方日报
--香港交易所(0388.HK)主席夏佳理表示,由於今年环球经济及政局不明朗,预期港股将持续波动,成交有机会持续减少,又说即使欧债危机有中、长期解决方法,但对今年上半年欧洲经济能否增长存疑.
--TCL多媒体(1070.HK)发盈喜,预期截至去年底止的财政年度将转亏为盈录得溢利.
* 文汇报
--汇添富基金旗下的汇添富香港首只人民币合格境外机构投资者(RQFII)产品,已获证监会批准,成为首批获准推出的RQFII之一,并将於短期内於多家本地银行向散户公开销售.
--中国电子视像行业协会常务副会长兼秘书长白为民预计,2011年中国生产彩电达1亿台,其中国内销售5,000万台,3D电视销售正快速增长,2011年将有望达500万台.
* 大公报
--恒生银行(0011.HK)最新一期"香港经济脉搏"指,该行预期香港今年全年的经济增长及通胀将分别放缓至平均4%及4.5%.
--据屋宇署资料,去年首11个月动工私楼达8,301伙,比前年同期激增逾一倍,随着不少地盘平整工作已开展,估计全年私宅动工量最多可达1万伙,按年大升85%.
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 李珊珊/曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。