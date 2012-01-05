〔港报财经评论〕地缘政治风险春季升--信报1月5日

地缘政治风险春季升 /习广思

温总说话钢铁股升.继昨日胡主席再三强调,”牢牢把握”内需转型消费的言论,听在投资者眼中,是派贴士叫买消费股呢.及至温总在农历新年前四处巡察,在湖南发表钢铁业”三座大山”的言论,一是产能过剩,二是铁矿石价格高企,三是行业必须进行调整,如果小补小修,永远改变不了.只是,这些导致钢铁业陷入低谷的原因人所皆知,但由温总口中说出来,投资者很难不解读成为,中央将重视这些问题,继而有政策推出.昨日马钢(0323.HK)逆市上升5.49%,鞍钢(0347.HK)升2.29%,钢铁股今年会否bottom-out?

大行挑选”生还股”,意思是能够安全度过金融危机的一批股份,入选名单包括东风(0489.HK)、太保(2601.HK)、神华(1088.HK)、金沙(1928.HK)及中兴通讯(0763.HK).所谓”生还者”,都不过是包装生意罢了,光是这5只股份,已经包括了5个板块.假如投资者认同欧债会没完没了,间歇性地出现病发,股市亦将脱离不了上落波动格局,股份轮转情况亦更甚.当部分股份大跌过後,亦会有反弹机会,地产股、收租股在经历过长时间下跌後,近日亦有所表现,信置(0083.HK)股价有力上试250天线是一例,低位徘徊的收租股例如希慎(0014.HK)、会德丰(0020.HK)近日在低位有反弹,阳光房托(0435.HK)见有成交配合突破.

去年北非政变,油价每桶100美元持续上升至115美元;踏入2012年,中东局势再起风波,油价维持上落走势个多月後,近日因伊朗拥核引发担忧,再度上升至102美元.奥巴马在新年前,签署对伊朗实行新制裁的议案,目的是要切断伊朗中央银行与全球金融系统的联系,但伊朗在新年後,拿核试来耀武扬威,报载上周试射的一枚导弹,射程可覆盖以色列和美国在中东地区的军事基地.地缘政治风险,一波未平一波又起,没法看得清.

油价上升拖累经济.伊朗拥核的危机,一是影响以色列安危,二是美国或失去在中东的控制权.昨日提及过Oxford Analytica行政总裁Nader Mousavizadeh,预期今年全世界都充满风险,但是美伊最终会否真的动武呢?他预料,可能性是20%,就是真的动武,也只会在第一季发生,因为美国政治时间表的影响,美伊动武不会在大选後发生,无论是奥巴马连任或者新总统上场.伊朗问题值得关注外,Mousavizadeh并认为,以色列会是中东局势的关键风险,领导人不再相信西方国家有意愿或者能力,防止伊朗发展核武.对投资者来说,地缘政治有利油价上升,国际油价会否重上至115美元?但油价高企的後果是,美国经济复苏更加困难,会否受到进一步的拖累?(B02)

...............................................................................................

欧罗20天线受阻 /苏子

前晚及昨天欧洲市早段,欧罗兑美元曾多次挑战20天SMA阻力,可惜汇价在此阻力附近却遇上庞大沽压,始终未能顺利破关而上.欧罗兑美元已自欧洲市早段1.3073高位显着回落至1.30心理关口以下,暂时最低曾见1.2973,回落幅度达到100点子之多.由於昨天欧洲市,20天SMA再一次成功阻止欧罗兑美元继续上升,加上目前市场气氛普遍以看淡欧罗兑美元的大方向为主,故相信不少投资者眼见欧罗兑美元再次挑战20天SMA失败後,均会争相入市建立短仓.

至於欧罗兑美元在再次挑战20天SMA阻力失败後,会否出现一个新的下跌浪,短期内下破上周四所造的1.2855低位,随後以单边市形式进一步下试去年8月的1.2584低位及1.25心理关口,那最重要便是要留意昨晚欧罗兑美元会否以接近全日低位收市了.倘若昨晚欧罗兑美元未见明显低收,反而可以显着重返1.30心理关口以上收市,那便要提防昨天欧罗兑美元未能成功突破可能是一个另类的走势陷阱,目的是大户让一众看淡的投资者可以安心大手入市建立欧罗兑美元短仓,并且让他们在20天SMA附近入市後可以取得一些蝇头小利;换言之,即大户采取所谓欲擒先纵的策略,随後汇价一旦再次掉头向上,并成功突破20天SMA阻力,这些看淡的投资者便中了大户们的圈套,并且更会被一网成擒,实力不足的最後更要被迫作出止蚀的行动!

由於前天欧罗兑美元成功突破自去年10月27日的1.4247高位向下延伸的下降阻力线收市,因此昨天欧洲市早段欧罗兑美元理应进一步破关而上才对;然而,汇价的升势却一直受制於20天SMA阻力,故使不少看淡的投资者相信,前天汇价突破下降阻力线收市应为假突破!但若然昨晚欧罗兑美元不肯再跌并低收,那便要小心”真正”的陷阱是汇价在今天才正式突破20天SMA阻力,令汇价突破上述的下降阻力线可以确认为真突破.因此,如昨晚欧罗兑美元的收市价显着升回1.30心理关口以上,相信今天汇价应可顺利突破20天SMA阻力,并挑战20天保历加通道的顶部阻力,故入市策略宜以逢低买入为主.

另外,留意前天澳元兑美元以大阳烛升破20天保历加通道的1.0355顶部阻力,最高曾见1.0386.而昨天欧洲市澳元兑美元未因欧罗兑美元自20天SMA阻力附近掉头回落而显着返回保历加通道顶部阻力以下波动,由於澳元兑美元跌不下去,因此昨晚澳元兑美元仍在通道顶部阻力以上波动及收市,预料汇价的短期走势仍可继续看好,有望挑战去年11月1日的1.0560高位.而在澳元兑美元强势带动下,欧罗兑美元顺利突破20天SMA阻力的机会便不容抹煞.(B09)