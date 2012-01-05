〔港报财经评论〕REIT傍身稳收息博赚价--经济日报1月5日

REIT傍身稳收息博赚价 /林瑞芬

年环球经济及政局前景极不明朗,专家都难看通,散户怎算好?国际金融市场随时风云变色,瑞信昨出报告就提出可能的幸存者,如中国太保(2601.HK)、东风汽车(0489.HK)、金沙中国(1928.HK)、中兴通讯(0763.HK)及神华(1088.HK).求稳阵可考虑置富.在目前前路茫然之下,也可以拣选REIT傍身,先可保证地赚取股息,再求保值.最主要是租金收入算是较稳定,加上,如派息率高,在短期因股价波动可能出现的帐面损失时,有些甜头可言.其中,置富产业信托(0778.HK)最近刚公布收购了母公司长实(0001.HK)2项物业作收租,依置富一路强於透过翻新商场、改变租户组合来升值资产及提升租金回报率的能力,不难预计今年利润可保持稳定增长,在REIT至少派盈利的90%作股息下,股息收入保证便能看得通.

今次置富收购计有2个商场,分别为”丽城花园”商场,可出租总面积27.69万平方尺,出租率98.7%,而”和富中心”商场出租面积18万平方尺,出租率92.3%.是次收购将令置富的可出租总面积增加23%,并会为基金单位持有人带来利益.置富将有效运用现有的9.7亿港元低息循环信贷融资,年利率为拆息(H)加0.91厘;新融资的14亿港元则以H加2厘的年利率计息.相信美国今年至明年都维持低息,以H不足1厘计算,H加2厘的借贷成本也不逾3厘,但收购的租金回报率平均近5厘,相信之後还有所提升,借贷收购有助基金持有人的回报率提升.

美上半年或推QE3.美国联储局周二晚公布上月13日的议息会议纪录,决定在本月的议息会议後,公布货币政策预期及利率走势预测,包括联储局对未来数年以至长远利率走势预测,以及联储局官员预测在未来经济情况下,何时会首次加息.美息减无可减,只能透过提供利率预期走势,增加对市场的影响.美债高企下,联储局的板斧,最多是在上半年再推QE3,而是否推行,关键还看GDP增速和失业率与联储局预期的偏离,联储局去年11月的预测.对息率及经济等数据作预测公布,可视为推QE3前奏.提防欧债又起风浪.最新发展,希腊发穷恶,威胁脱离欧盟.市场又传言法国3A信贷评级将不保.这可能是意料中事,面前就有座意大利债山,2月、3月及4月是意大利债务滚借高峰期,至怕有心之士,正在部署借标普、穆迪筹划对欧洲国家的降级行动,以震动市场.(012)

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能源价改提速石油股可回勇 /余少文

A股未能於2012年首个交易日造好,并拖累中资股下跌,但石油股表现相对硬净,或是中央启动天然气价改试点,发出能源价格改革提速讯号,加上中央今年或调高石油特别收益金(暴利税)起徵点,利好石油股今年表现.憧憬成品油价格新机制.石油股昨日表现相对较佳,4只石油股中只有中国石化(0386.HK)下跌,但中石化昨亦是升见一年高位後才回落,今年能否保持这强势,要看国际油价、中央会否推出成品油价格新机制和上调暴利税的起徵点.当中国际油价今年相信甚为波动,纽约期油近日重越100美元,逼近去年底高位103.37美元,一旦突破可以挑战去年阻力位115美元.

油价能否挑战115美元,暂时要看中东局势,美元近期成为资金避难所,过去在美元走高时,油价多下跌,但近期两者却齐齐走高,似乎在反映伊朗和叙利亚的战争风险在上升.惟不排除逼近战争边缘,油价有机会升破115美元,向历史高位进发,故中国今年能否落实成品油价格机制改革颇为重要,因为中国石油(0857.HK)去年炼油亏损可能达500亿元人民币,故油价今年升至100美元以上,中国又未能给予油企自主成品油订价,则亏损可能更大.

中石油中石化盈利看好.不过,中国媒体指,成品油价格机制核心思路基本确定,新方案将成品油调价周期由现时22天减至10天,并把定价权下放到企业.若然落实这机制,则中石油和中石化今年盈利值得憧憬.此外,中国国家发展改革委员会去年底在广东和广西开展天然气价格形成机制改革试点,新华社形容市场呼唤已久的天然气价格改革终迈出一步,也释放出中国能源价格改革进一步提速积极信息.中国开启全国新资源梲.一直憧憬,中央今年会调高暴利税起徵点,尤其中石化老总去年底曾透露,中央将会调高暴利税起徵点.但国际油价近期急升,加上成品油价格新机制可能出台,都可以抵销新资源税和炼油成本上升的影响,故为防再上调暴利税起徵点而令石油股盈利膨胀,或令中央放缓调高暴利税起徵点的步伐.不管如何,如中央肯调高暴利税起徵点,则中石油最受惠,即使只推出成品油价格新机制,中石化会最受惠,但中石油也可因炼油亏损压力减轻甚至乎录得盈利而提高收益,故中石油和中石化在今年的能源价格改革中值得憧憬.(010)