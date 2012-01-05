〔港报社评〕填海计划雄心万丈,喜见久违了的梦想--明报1月5日

港府提出25处填海选址建议,一些选址从规模和形式都有创意,近乎梦想,可以说,此乃近年港府罕见的鸿图规划.港府就选址开展公众谘询,监於现在擘划增加土地,开拓生活空间,乃30 年後的事,与年轻一代息息相关,港府今次谘询,应该鼓励和组织80後、90後年轻人多参与、多发表意见,以凝聚共识,减少日後具体推行计划时,可能遇到的折腾.

香港近年建设发展停滞不前,个中因素很多,保育意识抬头是其中之一,不过,主要还是港府缺乏长远规划.事实是,香港并非没有土地,只是港府没有规划有序地供应土地而已.港府在民怨滔天後才醒觉,全面开动开拓土地,今次填海选址建议,算是进展之一.

按港府估计,到2039年,香港人口增长25%,由现在710万增加至890万人,要增加约4,500公顷土地,才可以应付住屋和相关需求.而从已规划发展项目、更改土地用途及重建等所得土地,约有3,040公顷,即是仍欠约1,500公顷.目前,香港已开发土地,只占1,100平方公里的7%,理论上,有大量土地可供发展,但是,市民珍惜乡郊景色,大批郊野公园、乡郊土地等都不能开发,或不能随意发展,以近年保育意识之高昂,若要发展这些土地,肯定困难重重.另外,若以开发郊野公园、发展乡郊土地和填海相比,相信较多人宁愿选择填海造地.

填海虽然切合实际需要,但是在保育意识高涨下,对可能遇到的阻力不容忽视.例如,一些建议选址,曾经发现江豚或中华白海豚踪迹,或是附近有红树林、鱼类养育区等,肯定有环保团体或人士会提出反对意见. (A04)