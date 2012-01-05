〔港报社评〕填海计划雄心万丈,喜见久违了的梦想--明报1月5日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
港府提出25处填海选址建议,一些选址从规模和形式都有创意,近乎梦想,可以说,此乃近年港府罕见的鸿图规划.港府就选址开展公众谘询,监於现在擘划增加土地,开拓生活空间,乃30 年後的事,与年轻一代息息相关,港府今次谘询,应该鼓励和组织80後、90後年轻人多参与、多发表意见,以凝聚共识,减少日後具体推行计划时,可能遇到的折腾.
香港近年建设发展停滞不前,个中因素很多,保育意识抬头是其中之一,不过,主要还是港府缺乏长远规划.事实是,香港并非没有土地,只是港府没有规划有序地供应土地而已.港府在民怨滔天後才醒觉,全面开动开拓土地,今次填海选址建议,算是进展之一.
按港府估计,到2039年,香港人口增长25%,由现在710万增加至890万人,要增加约4,500公顷土地,才可以应付住屋和相关需求.而从已规划发展项目、更改土地用途及重建等所得土地,约有3,040公顷,即是仍欠约1,500公顷.目前,香港已开发土地,只占1,100平方公里的7%,理论上,有大量土地可供发展,但是,市民珍惜乡郊景色,大批郊野公园、乡郊土地等都不能开发,或不能随意发展,以近年保育意识之高昂,若要发展这些土地,肯定困难重重.另外,若以开发郊野公园、发展乡郊土地和填海相比,相信较多人宁愿选择填海造地.
填海虽然切合实际需要,但是在保育意识高涨下,对可能遇到的阻力不容忽视.例如,一些建议选址,曾经发现江豚或中华白海豚踪迹,或是附近有红树林、鱼类养育区等,肯定有环保团体或人士会提出反对意见. (A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。