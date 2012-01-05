〔港报社评〕房策化繁为简,居屋代置安心--经济日报1月5日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
立法会昨讨论置安心计划设封顶价、可即买即卖等新建议,惟置安心经不断修改,渐为四不像怪胎.港府倒不如拨乱反正,取消置安心,将土地拨入复建居屋,但非思虑不周新居屋,而是行之有效旧居屋计划,切实助市民安居.
置安心计划前年10月甫出台,因思虑不周,惹外界批评,港府遂不断修改,现在新建议是除新设封顶价外,单位还可即买即卖,图给受惠者多些选择.但若由港府兴建的房屋以市价即买即卖,何不由私人发展商向市场提供?港府建议令置安心蒙上与民争利的印象外,更凸显置安心计划愈来愈偏离政策原意.
置安心其实是政治产物,曾荫权港府年多前仍拒绝复建居屋,但为纾民怨,才推置安心计划应急,港府现既已决定复建居屋,置安心反变得可有可无,反而两者若并存,可能重蹈过去居屋、夹屋和首置计划等愈搞愈复杂的资助政策,增添混乱.故倒不如化繁为简,取消置安心,将土地用作复建居屋.港府应复行过去20多年行之有效的旧居屋政策,若要因应新形势,加力扶助中下层市民上车,应做的是增加白表即租住私楼的申请者中签比例、提高申请者家庭收入上限,如可考虑将上限设在置安心计划的月入4万港元.
房屋资助政策应以简单易行、後遗症少为原则,置安心计划已变得烦复变形,执行时後遗症可能更大,港府为政策延续性及尽快助市民安居设想,理应免走歪路,尽力加快推行旧式而市民熟悉的旧居屋计划,才是正途,亦免为下届港府留下政策炸弹. (A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。