〔港报社评〕房策化繁为简,居屋代置安心--经济日报1月5日

立法会昨讨论置安心计划设封顶价、可即买即卖等新建议,惟置安心经不断修改,渐为四不像怪胎.港府倒不如拨乱反正,取消置安心,将土地拨入复建居屋,但非思虑不周新居屋,而是行之有效旧居屋计划,切实助市民安居.

置安心计划前年10月甫出台,因思虑不周,惹外界批评,港府遂不断修改,现在新建议是除新设封顶价外,单位还可即买即卖,图给受惠者多些选择.但若由港府兴建的房屋以市价即买即卖,何不由私人发展商向市场提供?港府建议令置安心蒙上与民争利的印象外,更凸显置安心计划愈来愈偏离政策原意.

置安心其实是政治产物,曾荫权港府年多前仍拒绝复建居屋,但为纾民怨,才推置安心计划应急,港府现既已决定复建居屋,置安心反变得可有可无,反而两者若并存,可能重蹈过去居屋、夹屋和首置计划等愈搞愈复杂的资助政策,增添混乱.故倒不如化繁为简,取消置安心,将土地用作复建居屋.港府应复行过去20多年行之有效的旧居屋政策,若要因应新形势,加力扶助中下层市民上车,应做的是增加白表即租住私楼的申请者中签比例、提高申请者家庭收入上限,如可考虑将上限设在置安心计划的月入4万港元.

房屋资助政策应以简单易行、後遗症少为原则,置安心计划已变得烦复变形,执行时後遗症可能更大,港府为政策延续性及尽快助市民安居设想,理应免走歪路,尽力加快推行旧式而市民熟悉的旧居屋计划,才是正途,亦免为下届港府留下政策炸弹. (A04)