〔港报社评〕大选战幕拉开,择优举棋难下--信报1月5日

美国总统大选昨天正式拉开帷幕,共和党在艾奥瓦州举行党团会议投票,麻省前州长罗姆尼以八票之微,险胜近日气势如虹的前参议员、也被视为社会保守派的桑托勒姆.德州国会众议员罗恩．保罗则排第三.首场初选结果反映,共和党参选人几乎无一人能够取得稳定的支持,昨天险胜的罗姆尼能否赢得8月底总统候选人正式提名也难言稳胜.

这个结果既反映今次共和党总统提名人竞逐,没有一人具有足够个人政治魅力,可以取得坚实而稳定的支持,而桑托勒姆以极端保守主张在最後一刻“异军突起”,并得到肯定,更反映美国对少数群体和各种甚至古怪观念与价值几乎无条件的保护和尊重,所对应的个人权利不自制膨胀和滥用,这两者的互动,加剧了社会整体的割裂,在金融危机後,加上经济不景,不断激化公民群体的矛盾和冲突.

如今桑托勒姆以更露骨的主张,提出限制同性恋者群体的权利,这股社会思潮的发展,也许是今届总统选举过程中,最值得观察美国社会变化的其中一个动向.照发展形势看,无论是众议院前议长金里奇、德州州长佩里、有“茶党女王”之称的巴克曼要扭转劣势并不容易.一周後在新罕布什尔举行的初选,成为下一个战场.奥巴马以“变革”口号取得权力,但四年政治实践可谓空手而回,面对共和党“人才凋零”,参选人缺乏令人信服的能力,难怪今届总统大选,被视为美国选民一场“次优”的政治选择,举棋难下. (A02)