〔港报社评〕选址填海辟地,兼顾环保与效益--星岛日报1月5日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
港府公布25处可供填海的地点让市民选择,以容纳未来不断膨胀的人口,部分环保组织有所保留.港府须尽量减轻对环境的损害,避免填海计画成为争拗温床.港府推算香港人口到2039年将增加两成半,达到890万,涉及住户数目增加30%,需要开发及储备足够的土地,来应付住屋和各种设施需求.港府举出同样地少人多的新加坡和澳门为例子,都是透过大规模填海,来应付长远土地需要.香港上世纪以开山填海来增辟可用土地,回归前後引起社会强烈反弹,到2010年全年填海只得一公顷.
现在港府重新为填海开绿灯,保育团体的取态,可粗略分为两个层面.其中一类人士是对填海有原则上的抗拒,希望港府透过其他措施来解决未来土地和住屋需要.另一有则从需求方面考虑,认为要在人口政策上,进一步限制中国人涌港占用住屋资源.
港府同时在推行一些其他措施增加土地供应,不过受到种种规划、保育和政治方面限制,而且不可能把市区建得密密麻麻,缩窄市民的生活空间,形成种种交通和罪案问题.至於进一步限制中国人来港,可能涉及释法,而且这种保护主义做法只图短期方便,长远而言是自我孤立,令香港边缘化.
部分环保人士的第二类关注,涉及个别选址可能对环境生态构成较大的损害.针对选址方面的环保疑虑,港府宜放弃在偏远及影响生态的地点填海,同时针对同一时间可能出现港珠澳大桥、机场新跑道、石鼓洲焚化炉填海工程,做好统筹,降低对海洋生态影响.港府应研究如何谋取协同效应,改善岛民生活和降低交通费负担. (A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。