〔港报社评〕选址填海辟地,兼顾环保与效益--星岛日报1月5日

港府公布25处可供填海的地点让市民选择,以容纳未来不断膨胀的人口,部分环保组织有所保留.港府须尽量减轻对环境的损害,避免填海计画成为争拗温床.港府推算香港人口到2039年将增加两成半,达到890万,涉及住户数目增加30%,需要开发及储备足够的土地,来应付住屋和各种设施需求.港府举出同样地少人多的新加坡和澳门为例子,都是透过大规模填海,来应付长远土地需要.香港上世纪以开山填海来增辟可用土地,回归前後引起社会强烈反弹,到2010年全年填海只得一公顷.

现在港府重新为填海开绿灯,保育团体的取态,可粗略分为两个层面.其中一类人士是对填海有原则上的抗拒,希望港府透过其他措施来解决未来土地和住屋需要.另一有则从需求方面考虑,认为要在人口政策上,进一步限制中国人涌港占用住屋资源.

港府同时在推行一些其他措施增加土地供应,不过受到种种规划、保育和政治方面限制,而且不可能把市区建得密密麻麻,缩窄市民的生活空间,形成种种交通和罪案问题.至於进一步限制中国人来港,可能涉及释法,而且这种保护主义做法只图短期方便,长远而言是自我孤立,令香港边缘化.

部分环保人士的第二类关注,涉及个别选址可能对环境生态构成较大的损害.针对选址方面的环保疑虑,港府宜放弃在偏远及影响生态的地点填海,同时针对同一时间可能出现港珠澳大桥、机场新跑道、石鼓洲焚化炉填海工程,做好统筹,降低对海洋生态影响.港府应研究如何谋取协同效应,改善岛民生活和降低交通费负担. (A06)