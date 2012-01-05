〔港报社评〕房委会需节流开源--文汇报1月5日

房委会本年度公屋营运亏损近10亿港元,较原来预算上升50%,平均每月每个租户获补贴115港元.面对日益殷切的公屋需求,未来5年平均每年提供15,000个公屋单位,房委会财政压力势必有增无减,必须进一步做好开源节流的工作,加快公屋流转,促使富户流出公屋系统,以腾出单位给新申请人士,避免公屋数量过於膨胀.同时要更注重投资效益,提升房委会的财政稳健.

由於实行最低工资以及材料成本上涨影响,房委会预计未来4年公屋营运的亏损会以倍数飙升,预测2016年将暴升至逾31亿港元,房委会的财政压力必将相应加重.房协上月才以通胀、工资上升及维修保养费增加,要收窄亏损为由,决定对辖下公屋於今年4月起加租6%.在经济前景不明、通胀持续高企的形势下,房委会应该更多地体恤民间疾苦,纾解民困,而非轻易地打以加租弥补亏损的主意,加重基层市民的负担.

公屋最主要的功能是照顾基层市民,首先应注意资源善用,做好节流工作,减少浪费.房委会应加强审查,加快公屋富户流出公屋系统,让公屋资源给予最有需要的人士,减轻不断增建公屋的压力,避免公屋数量过於膨胀,以节省房委会的开支.

至於开源方面,房委会坐拥600亿的现金及投资结余,以往主要投资在债券和股票市场,由於国际金融市场动荡,本年度的投资收益减少近10亿港元,房委会投资回报的稳定同样值得关注,需要研究开拓更多稳定的收入渠道,包括扩大投资范围,发展收购商业楼宇、商场等固定资产增加收入,避免投资金融市场的高风险,保障收益的稳定性. (A03)