〔港报社评〕房委会需节流开源--文汇报1月5日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
房委会本年度公屋营运亏损近10亿港元,较原来预算上升50%,平均每月每个租户获补贴115港元.面对日益殷切的公屋需求,未来5年平均每年提供15,000个公屋单位,房委会财政压力势必有增无减,必须进一步做好开源节流的工作,加快公屋流转,促使富户流出公屋系统,以腾出单位给新申请人士,避免公屋数量过於膨胀.同时要更注重投资效益,提升房委会的财政稳健.
由於实行最低工资以及材料成本上涨影响,房委会预计未来4年公屋营运的亏损会以倍数飙升,预测2016年将暴升至逾31亿港元,房委会的财政压力必将相应加重.房协上月才以通胀、工资上升及维修保养费增加,要收窄亏损为由,决定对辖下公屋於今年4月起加租6%.在经济前景不明、通胀持续高企的形势下,房委会应该更多地体恤民间疾苦,纾解民困,而非轻易地打以加租弥补亏损的主意,加重基层市民的负担.
公屋最主要的功能是照顾基层市民,首先应注意资源善用,做好节流工作,减少浪费.房委会应加强审查,加快公屋富户流出公屋系统,让公屋资源给予最有需要的人士,减轻不断增建公屋的压力,避免公屋数量过於膨胀,以节省房委会的开支.
至於开源方面,房委会坐拥600亿的现金及投资结余,以往主要投资在债券和股票市场,由於国际金融市场动荡,本年度的投资收益减少近10亿港元,房委会投资回报的稳定同样值得关注,需要研究开拓更多稳定的收入渠道,包括扩大投资范围,发展收购商业楼宇、商场等固定资产增加收入,避免投资金融市场的高风险,保障收益的稳定性. (A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。