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货币新闻 | 2012年 1月 5日 星期四 09:40 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘小升,能源股走强

路透香港1月5日电---香港股市周四开盘小升,能源股升势力克中国地产股的颓势.此前中国两大地产公司公布疲弱的12月销售数据.

恒生指数.HSI开盘上涨0.14%,报18,753.38点.恒生国企指数.HSCE开低0.09%,至10,084.97点.(完)

--编译 戴素萍;审校 吴云凌

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