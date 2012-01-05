〔香港股市〕恒生指数开盘小升,能源股走强

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港1月5日电---香港股市周四开盘小升,能源股升势力克中国地产股的颓势.此前中国两大地产公司公布疲弱的12月销售数据.
恒生指数.HSI开盘上涨0.14%,报18,753.38点.恒生国企指数.HSCE开低0.09%,至10,084.97点.(完)
--编译 戴素萍;审校 吴云凌
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。