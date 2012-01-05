〔香港个股〕华人置业称出售上市证券亏损12.5亿港元,将於2011年度入账

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港1月5日电---香港地产投资公司--华人置业集团(0127.HK)公布,於2011年出售部份上市证券投资录得约12.5亿港元亏损,并将於期内收益表中确认.
此外,根据初步评估,以公司持有的上市证券投资於去年底的收市价计算,预期有关投资的公平值变动将录得未变现亏损,并於2011年的收益表中确认.
华人置业於去年1-6月的净利为45.5亿港元,其中上市证券投资的总收益净额为1.99亿港元.
该公司从事房地产开发及商业物业租赁,以及投资上市证券,包括上市公司的债券及票据.
华置周四早盘初段微跌0.16%,报12.48港元;大盘恒生指数.HSI升0.07%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。