〔香港个股〕华人置业称出售上市证券亏损12.5亿港元,将於2011年度入账

路透香港1月5日电---香港地产投资公司--华人置业集团(0127.HK)公布,於2011年出售部份上市证券投资录得约12.5亿港元亏损,并将於期内收益表中确认.

此外,根据初步评估,以公司持有的上市证券投资於去年底的收市价计算,预期有关投资的公平值变动将录得未变现亏损,并於2011年的收益表中确认.

华人置业於去年1-6月的净利为45.5亿港元,其中上市证券投资的总收益净额为1.99亿港元.

该公司从事房地产开发及商业物业租赁,以及投资上市证券,包括上市公司的债券及票据.

华置周四早盘初段微跌0.16%,报12.48港元;大盘恒生指数.HSI升0.07%.(完)

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