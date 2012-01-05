〔香港个股〕国泰君安称与韩亚金融子公司签订全面合作备忘录

路透香港1月5日电---中国大型券商国泰君安旗下香港子公司--国泰君安国际(1788.HK)称,该公司与韩国韩亚金融集团(086790.KS)子公司签订全面合作备忘录,其中包括为对方执行合格境外机构投资(QFII)交易.

国泰君安於周三晚的新闻稿称,该公司将与韩亚金融旗下的韩亚大投证券有限公司就相互合作及资讯互换签订合作备忘录,内容涉及二级市场交易、投资银行业务、证券资讯、客户支援及监管支援等.

"透过该合作,韩亚大投可利用国泰君安国际在香港及中国A股市场(透过QFII项目)的交易平台,进行香港及国内股份买卖的活动."国泰君安的新闻稿并称,预计此项服务於今年3月中正式向韩亚大投客户进行推广.

韩亚金融为按资产计韩国第四大金融服务集团.(完)

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