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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 11:03 BJT

〔离岸人民币〕中国农发行委任中银香港和渣打发行点心债--消息

路透香港1月5日电---一位消息人士周四称,中国三大政策性银行之一的农业发展银行已委任中银香港(2388.HK)和渣打银行(2888.HK)为其发行点心债.

上述熟悉情况的消息人士称,该委任刚刚宣布,目前未有更多细节.

农发行的主体评级为AA-/Aa3(标普/穆迪).

内地媒体去年中曾报导称,农发行计划在香港发行人民币债券.(完)

--记者 陈敏; 审校 屈桂娟

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