〔离岸人民币〕中国农发行委任中银香港和渣打发行点心债--消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港1月5日电---一位消息人士周四称,中国三大政策性银行之一的农业发展银行已委任中银香港(2388.HK)和渣打银行(2888.HK)为其发行点心债.
上述熟悉情况的消息人士称,该委任刚刚宣布,目前未有更多细节.
农发行的主体评级为AA-/Aa3(标普/穆迪).
内地媒体去年中曾报导称,农发行计划在香港发行人民币债券.(完)
--记者 陈敏; 审校 屈桂娟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。