《香港已公布新股发行上市日程表》--1月6日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透香港1月6日电---以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2012年以来已在香港交易所上市公司一览表: 新股申购: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 公开招股日 公司名称 发行量(亿股) 集资额(亿港元) 发行价(港元) 上市日 保荐人 2012年 *1/6-13 宏创高科(8242.HK) 0.5 0.4-0.6 0.8-1.2 1/19 丰盛融资和华晋证券 2011年 12/30-1/6 开世中国(1281.HK) 1.5 1.3-1.8 0.87-1.2 2012/1/12 招商证券 12/30-1/5 华众控股(6830.HK) 2 2.4-3 1.2-1.5 2012/1/12 国泰君安 12/30-1/10 联合水泥(1312.HK) 1.65 1.65 1 2012/1/18 浩德融资 12/30-1/6 允升国际(1315.HK) 0.75 0.75-1.03 1-1.37 2012/1/18 光大证券 12/30-1/9 瀚洋控股(1803.HK) 1 0.88-1.05 0.88-1.05 2012/1/16 申银万国 12/30-1/13 宏创高科(8242.HK) 0.5 0.4-0.6 0.8-1.2 2012/1/19 丰盛融资 12/30-1/5 易通讯集团(8031.HK) 0.7 0.42 0.6 2012/1/9 瑞穗证券亚洲 12/29-1/5 汇力资源(1303.HK) 2.5 4.25 1.7 2012/1/12 光大证券 12/29-1/5 柏能集团(1263.HK) 1.05 1.68 1.6 2012/1/12 华高和昇 (介绍上市) 太古地产(1972.HK) 不适用 不适用 不适用 2012/1/18 中银国际、高盛、汇丰和摩根士丹利 12/13-16 必瘦站(1830.HK) 2.5 3.375-4.5 1.35-1.8 不予进行 光大证券 推迟 海通证券(H股)(6837.HK) 12.294 115.3-130 9.38-10.58 待定 海通国际和摩根大通 推迟 徐工机械1256.HK 3.64(H股) 63.6-78.6 17.48-21.6 待定 法巴、中金、瑞信、汇丰、麦格理和摩根士丹利 (亿元人民币) (元人民币) 推迟 三一重工6031.HK 13.4 216.14-259.7 16.13-19.38 待定 花旗、中信证券国际、美银美林 9/15-20 小南国1147.HK 3.35 5.5-7.4 1.65-2.2 不予进行 美银美林和渣打 6/24-29 中滔环保1162.HK 2.91 4.9-6.9 1.68-2.38 不予进行 花旗 6/17-22 兴源动力1156.HK 2.6 7.07-9.4 2.72-3.62 不予进行 瑞银 5/30-6/2 源库资源0394.HK 57.16 197.2 3.45 不予进行 中银国际 4/15-20 中国汽车系统1283.HK 3 5.4-7.14 1.8-2.38 不予进行 联昌国际 2012年已上市新股: 上市日 公司名称 发行价(港元) 集资额(亿港元) 首日股价变幅 保荐人 --------------------------------------------------------------------------------------------------- *1/6 中国融保金融(8090.HK) 0.28 1.08 升58.9% 金利丰 注: 1. 本表包括正在进行公开招股的新股,及2012年1月至今已上市的公司. 2. *代表新增或已更新内容.(完) 浏览其他香港新股新闻,请点选[IPO-HK-CMN] --记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)