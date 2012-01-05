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货币新闻 | 2012年 1月 5日 星期四 14:51 BJT

〔香港个股〕绿城中国12月销售额按年下降44%--消息人士

路透香港1月5日电---一位消息人士周四表示,中国民营房地产开发商--绿城中国(3900.HK)12月销售额按年减少44%至57亿元人民币.

该名人士并表示,该公司2011年全年销售额约为353亿元人民币;此与2010年合同销售541亿元相较,按年减少35%.

目前无法联系到绿城中国人士对此进行评论.

本地时间下午2:41时,绿城中国逆市跌4.52%至3.17港元;大盘恒生指数.HSI小升0.18%.(完)

--采访 Alex Frew McMillan; 撰写 李珊珊; 审校 张喜良

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