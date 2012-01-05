〔香港个股〕绿城中国12月销售额按年下降44%--消息人士

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港1月5日电---一位消息人士周四表示,中国民营房地产开发商--绿城中国(3900.HK)12月销售额按年减少44%至57亿元人民币.
该名人士并表示,该公司2011年全年销售额约为353亿元人民币;此与2010年合同销售541亿元相较,按年减少35%.
目前无法联系到绿城中国人士对此进行评论.
本地时间下午2:41时,绿城中国逆市跌4.52%至3.17港元;大盘恒生指数.HSI小升0.18%.(完)
--采访 Alex Frew McMillan; 撰写 李珊珊; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。