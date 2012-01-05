〔香港个股〕渣打集团称见到欧洲银行在亚洲去杠杆化的初期迹象

路透香港1月5日电---渣打集团(2888.HK)(STAN.L)周四称,见到欧洲银行在亚洲去杠杆化的初期迹象.

渣打亚洲区行政总裁白承睿并称,中国的贷款占集团总贷款的比重少於5%.

这家业务聚焦亚洲的集团此前公布,受亚洲货币兑美元汇率持续贬值的影响,预计2011年度将录得仅"低於双位数"的收入增长,但该行税前溢利料可达双位数增长.[ID:nCH0089891]

浏览渣打集团其他新闻,请点选[2888.HK-CMN]