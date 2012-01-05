〔香港个股〕渣打集团称见到欧洲银行在亚洲去杠杆化的初期迹象

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港1月5日电---渣打集团(2888.HK)(STAN.L)周四称,见到欧洲银行在亚洲去杠杆化的初期迹象.
渣打亚洲区行政总裁白承睿并称,中国的贷款占集团总贷款的比重少於5%.
这家业务聚焦亚洲的集团此前公布,受亚洲货币兑美元汇率持续贬值的影响,预计2011年度将录得仅"低於双位数"的收入增长,但该行税前溢利料可达双位数增长.[ID:nCH0089891]
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--编译 雷美珍; 审校 林高丽
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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